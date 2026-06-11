Flutrisiko im Ahrtal Kreis-Kommunen bauen auf Frühwarnsystem bei Hochwasser Thomas Weber 11.06.2026, 12:00 Uhr

i Vertreter der Kommunen des Kreises Ahrweiler, der Inframeta eG sowie weiterer Fachinstitutionen kamen im Rathaus der Gemeinde Grafschaft zusammen, um sich über das kommunale Frühwarnsystem "AhrSure" und dessen Einsatzmöglichkeiten in der Starkregen- und Hochwasservorsorge auszutauschen. Alina Mayer/Gemeinde Grafschaft

Ein neues Frühwarnsystem soll Kommunen und größeren Unternehmen frühere Warnungen bei Starkregen und Hochwasser ermöglichen. Die Grafschaft hat das Programm als erste Kommune im Kreis beauftragt. So funktioniert das System.

Bürgermeister, Beigeordnete, Verwaltungsvertreter sowie Fachleute aus dem Kreis Ahrweiler kamen im Rathaus der Gemeinde Grafschaft zu einem Sondertermin der Kreisgruppe der Kommunen zusammen. Auf der Tagesordnung standen die Vorstellung der Genossenschaft Inframeta eG sowie des Frühwarnsystems „AhrSure“, das Kommunen bei der Starkregen- und Hochwasservorsorge unterstützen soll.







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