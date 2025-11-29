Es besteht Handlungsbedarf Kreis gibt Überblick zu Kindergartenplätzen im Brohltal Martin Ingenhoven 29.11.2025, 08:00 Uhr

i Garderobe und Taschen von Kindern hängen im Flur einer Kindertagesstätte. Wie die Versorgungssituation mit Kitaplätzen im Brohltal aussieht, war jetzt Thema in der VG-Ratssitzung. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Gibt es im Brohltal langfristig ausreichend Kindergartenplätze? Das war jetzt Thema in der Verbandsgemeinderatssitzung. Und es zeigt sich: Die rein rechnerischen Bedarfe sind nicht immer gleich den realen Bedingungen.

Bei kaum einem Thema kochen die Gemüter von Eltern so schnell hoch wie bei den Themen frühkindliche Bildung und Kindergärten. Nicht selten hängen an einer flächendeckenden Kinderbetreuung Berufskarrieren und Existenzen. Kommt es, wie im Fall der Ortsgemeinde Niederzissen, zu einem unerwarteten und durchaus beachtlichen Geburtenzuwachs, fehlen schnell Betreuungsplätze in spürbarer Größenordnung.







