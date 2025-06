Singen macht Spaß und hält gesund. Mit dieser Prämisse sind sicherlich auch die Sängerinnen und Sänger in den vielen Chören im Kreis Ahrweiler unterwegs. Am Sonntag steht für den Kreis-Chorverband ein Jubiläum ins Haus.

Die Freunde des Chorgesanges wird es freuen. Das jährliche Kreis-Chorkonzert steht wieder auf dem Veranstaltungsplan, und der Kreischorverband lädt für Sonntag, 29. Juni, ins Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler zum Jubiläumskonzert ein. Einlass ist ab 15 Uhr, das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Menschliche Stimme wird auch gefeiert

Der Kreischorverband wurde vor nunmehr 75 Jahre gegründet und veranstaltete das erste Kreis-Chorkonzert vor 25 Jahren. Seitdem geben hier die unterschiedlichsten Chöre in ihren Beiträgen ein klangvolles Bild, das so unterschiedlich ist wie die Menschen und ihre Vorlieben.

Einig sind sie aber alle in ihrer Liebe zum Gesang und zur menschlichen Stimme. Die menschliche Stimme wurde von den Landesmusikräten kürzlich zum „Instrument des Jahres“ gekürt. Beim Konzert am Sonntag wird man erleben können, wie facettenreich dieses scheinbar so simple Instrument eingesetzt werden kann.

Sieben Chöre sind beim Konzert dabei

Auf sieben Chöre können sich die Besucher freuen, und zum großen Finale werden dann alle Chöre gemeinsam das Schlusslied „Kein schöner Land“ anstimmen. Aus Erfahrung ist dieses gemeinsame Lied stets ein wunderbares Finale.

Der Konzertabend beginnt mit den Beiträgen der kleinen Nachwuchssänger, die eifrig geübt haben und voller Aufregung diesem ersten Auftritt vor großem Publikum entgegenfiebern. Ihnen folgt mit einem Grußwort die Schirmherrin, Landrätin Cornelia Weigand. Grußworte wird auch der Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, Karl Wolff, als Ehrengast an die Besucher richten.

Vielseitiges Repertoire angekündigt

Nach den Beiträgen der Chorgemeinschaft der Kirchenchöre Wershofen-Schuld und der Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim geht das Konzert in die Pause. Die zweite Hälfte des Abends gestalten der MGV Bölinger Liederkranz, der Liederkranz Ahrbrück und die Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim. Schlager, Pop, Volkslied, Gospel und Klassik – wie immer ist das Repertoire vielseitig und abwechslungsreich.