In einem offenen Brief hat der Kesselinger Ronald Schülke sich mit einigen Kritikpunkten an den Plänen für 17 riesige Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal direkt an die Landrätin gewandt. In ihrer Antwort geht Cornelia Weigand darauf ein.

In einem offenen Brief hatte ein Einwohner von Kesseling Kritik an den Plänen des Kreises Ahrweiler geübt, insgesamt 18 große Hochwasserrückhaltebecken – 17 an der Ahr und eines am Vinxtbach – zu bauen. Die Staudämme gehören dem überörtlichen Maßnahmenplan (ÜMP) an, mit dem der Landkreis sich nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 vor zukünftigen Hochwassern schützen will.

Das Büro von Landrätin Cornelia Weigand antwortete Ronald Schülke auf dessen Kritikpunkte, die der 63-jährige pensionierte Oberstleutnant in einem Schreiben zusammengefasst hatte. Die Hochwasservorsorge im Kreis Ahrweiler sei nicht auf die Rückhaltebecken im Ahr-Einzugsgebiet beschränkt, begegnet die Kreischefin dem entsprechenden Vorwurf. Auch dem Einwand zur Gewässerwiederherstellung widerspricht sie in der schriftlichen Antwort: „Das Ziel der Gewässerwiederherstellung geht weit über die Herstellung des alten Zustands der Gewässer hinaus und beinhaltet eine nachhaltige Gewässerentwicklung unter Berücksichtigung der Hochwasservorsorge und ökologischer Belange.“

„Die Schaffung eines breiteren Gewässerkorridors ist eine Kernmaßnahme, die sich durch das gesamte Konzept zieht.“

Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) zum überörtlichen Maßnahmenplan

Das Gewässerwiederherstellungskonzept, das fünf Ingenieurbüros für die Abschnitte der Städte Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Verbandsgemeinden (VG) Altenahr und Adenau und der zufließenden Gewässer zweiter Ordnung erstellt haben, sehe mehr als 700 Maßnahmen in der Zuständigkeit des Kreises vor. „Die Schaffung eines breiteren Gewässerkorridors ist dabei eine Kernmaßnahme, die sich durch das gesamte Konzept zieht“, versichert die Landrätin.

Darüber hinaus gebe es Themen, die eine Zusammenarbeit erforderten; ein Schwerpunkt sei der natürliche Rückhalt in Forst, Landwirtschaft und Weinbau. „Durch Information und Überzeugungsarbeit sollen hier die Eigentümerinnen und Eigentümer beziehungsweise Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter motiviert werden, auch im Interesse des gesamten Wasserhaushalts den Wasserrückhalt in der Fläche zu verbessern“, erklärt die Verwaltung.

Technischer Rückhalt im Einzugsgebiet der Ahr unverzichtbar

Auf kommunaler Ebene würden etwa Renaturierungsmaßnahmen, Totholzmanagement und lokale Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt, Retentionsflächen geschaffen und Bäche offengelegt. „Es gibt daher eine Vielzahl von Maßnahmen zur Hochwasservorsorge, die durch den Kreis ebenso wie durch die Kommunen aktuell geplant und umgesetzt werden“, so die Landrätin. Das Hochwasserrisikomanagement im Ahrtal sei nicht nur auf den überörtlichen Maßnahmenplan fokussiert.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass der technische Rückhalt im Einzugsgebiet der Ahr unverzichtbar sei, da natürliche Rückhaltemaßnahmen allein keinen ausreichenden Beitrag zur Hochwasservorsorge leisten könnten, heißt es aus dem Büro der Kreischefin weiter. „So sind Gewässeraufweitung und Auenentwicklung zwar wichtige Maßnahmen und führen zur Erhöhung der Abflusskapazität und Wasserspiegelabsenkung vor Ort, ihre Wirkungen sind aber begrenzt. Dies gilt auch für den natürlichen Rückhalt in der Fläche“, so die Antwort weiter.

„ Die Investitionskosten sind hoch, das ist richtig. Es ist aber auch zu berücksichtigen, wie hoch die Kosten sind, wenn wir nicht handeln“, erklärt Weigand zum Stichpunkt Finanzen. Geld, das in die Hochwasservorsorge investiert werde und zukünftige Schäden vermeide, sei gut investiert. „Mein Fazit lautet daher, der überörtliche Maßnahmenplan ist nicht der einzige, aber ein sehr wichtiger Baustein für eine ganzheitliche und wirksame Hochwasservorsorge für das Ahrtal“, schließt sie.

Zur Antwort sagt Ronald Schülke, dass dort nur die Argumentation des überörtlichen Maßnahmenplans wiederholt worden sei. „Auf meine Fragen und Vorschläge wurde, wenn überhaupt, nur marginal eingegangen“, resümiert er.