Kultur des Vertrauens etabliert

Er war nicht nur das vertraute Gesicht der Kreissparkasse, sondern auch ein Anker im Kreis Ahrweiler, vor allem in stürmischen Zeiten. Überschüttet mit Lob, wurde der Vorstandsvorsitzende Dieter Zimmermann jetzt in den Ruhestand verabschiedet. 46 Jahre stand er im Dienst der Kreissparkasse Ahrweiler, davon fast 24 Jahre im Vorstand.

Der nach der Flut sanierte Kurhaussaal in Bad Neuenahr hatte als Ort der Verabschiedung von Dieter Zimmermann auch eine symbolische Kraft, wie sein sichtlich gerührter Nachfolger Guido Mombauer in seiner Laudatio betonte. „Es ist ein gutes Beispiel für den Wiederaufbau, für den wir mit vielen Projekten als Sparkasse einen Beitrag leisten konnten“, so Mombauer. Er würdigte die Verdienste seines Vorgängers, den er sowohl als Kopf- als auch Bauchmenschen kennengelernt habe. Er habe eine Kultur des Vertrauens im Unternehmen etabliert und es auch in schwierigen Zeiten erfolgreich geführt.

i Mit einer Dankesrede verabschiedete sich Dieter Zimmermann im Kurhaussaal von Bad Neuenahr vor vielen geladenen Wegbegleitern in den Ruhestand. Hans-Jürgen Vollrath

„Zimmermann hatte immer nicht nur die Zahlen, sondern auch die Menschen im Blick. Das ist sein Vermächtnis.“

Nachfolger Guido Mombauer

Herausforderungen gab es in der Dienstzeit von Zimmermann einige: Eurokrise, Nullzinsphase, das Starkregenereignis 2016, dann die Coronakrise und schließlich die Flut im Ahrtal. „Danach stand fest: Jetzt ist Hilfe angesagt für Mitarbeiter, Kunden und die Bevölkerung“, erinnerte Mombauer daran, dass man sich unter der Führung von Zimmermann für die Region und die hier lebenden Menschen verantwortlich gefühlt habe. „Zimmermann hatte immer nicht nur die Zahlen, sondern auch die Menschen im Blick. Das ist sein Vermächtnis“, sagte Guido Mombauer.

i Da trug er noch einen Schnauzbart: Dieter Zimmermann im Jahr 2004. Ingesamt 46 Jahre stand er in Diensten der Kreissparkasse Ahrweiler. Hans-Jürgen Vollrath

Dieter Zimmermann galt auch als Mahner

Dass Zimmermann eine „robuste Sparkasse“ an die nächste Generation weitergibt, bescheinigte auch Joachim Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, dem Jubilar. Zimmermann sei prägend für die Sparkassenlandschaft in Deutschland gewesen. Seit 2015 zunächst als Stellvertreter, seit 2022 als Landesobmann der rheinland-pfälzischen Sparkassen hatte Zimmermann immer wieder seine Erfahrungen eingebracht und seine Stimme erhoben als steter Mahner vor zu viel Regulierung. Der Präsident des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes, Thomas Hirsch, überreichte ihm zum Abschied den Ehrenbrief des Verbandes.

i Fritz Langenhorst (rechts) überreichte Zimmermann für seine Verdienste um den Sport die Silberne Ehrennadel des Sportbundes Rheinland. Hans-Jürgen Vollrath

Landrätin Cornelia Weigand, gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzende der Kreissparkasse, betonte Zimmermanns Verbundenheit mit der Region, die vor allem in der Not zum Tragen gekommen sei, beispielsweise als verlässlicher Partner beim Wiederaufbau, aber auch mit einer von der Kreissparkasse gespendeten Soforthilfe über 500.000 Euro. Die enge Bindung spiegele sich auch im ehrenamtlichen Engagement in verschiedensten Funktionen und Vereinen wider. Die Verdienste um den Sport würdigte Fritz Langenhorst mit der Übergabe der Silbernen Ehrennadel des Sportbundes Rheinland.

„Beschäftigte sind hier keine Nummer.“

Benno Balasus, Personalratsvorsitzender

Dass in der Kreissparkasse mit ihren 380 Mitarbeitenden eine familiäre Unternehmenskultur herrscht, bestätigte Benno Balasus als Personalratsvorsitzender und sieht das auch als Erbe von Dieter Zimmermann. „Beschäftigte sind hier keine Nummer“, sagte er.

Als Dieter Zimmermann 1979 seine Ausbildung zum Bankkaufmann begann, habe er noch nicht gewusst, was auf ihn zukommen würde. „Sparkasse kannte ich vom Weltspartag“, sagt er. Am Ende seiner Reise vom Azubi bis zum Vorstandsvorsitzenden, die ihn nach einem Traineeprogramm in der Kreditabteilung in verschiedene Führungspositionen brachte und nach einem Studium am Lehrinstitut für das kommunale Sparkassen- und Kreditwesen schließlich in die Vorstandsetage führte, zieht er Bilanz: „Für mich ist es ein Beruf, bei dem es um viel mehr als Geld geht.“ Es gehe auch um Mut und Machen, was besonders in den zurückliegenden Jahren wichtig gewesen sei. Das Loslassen wird er jetzt lernen müssen, aber im Ruhestand will er sich nun viel mehr seiner Familie widmen, zu der auch fünf Enkel gehören.