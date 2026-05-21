Viel muss noch passieren Kreis Ahrweiler plant klimaneutrale Zukunft bis 2045 Frank Bugge 21.05.2026, 10:00 Uhr

i Der Windpark zwischen Weibern und Rieden. Neun Anlagen laufen hier für den Kreis Ahrweiler. Hans-Josef Schneider

Der Kreis Ahrweiler will bis 2030 seinen Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und Wärme und Mobilität treibhausneutral bis 2045 umgesetzt haben. Das zu erreichen ist jedoch ehrgeizig – auch wenn es sich auf dem Papier gut liest.

Das für den Klimaschutz und die Energiewende zuständige Klimaschutz-Team der Kreisverwaltung Ahrweiler hält an dem nach den Worten von Landrätin Cornelia Weigand „ehrgeizigen“ Ziel fest: Wie vom Kreistag im Juni 2021 beschlossen, soll der im Kreis Ahrweiler benötigte Strom bis zum Jahr 2030 „bilanziell vollständig aus regenerativen Energien“ gewonnen werden.







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