Viel muss noch passieren
Kreis Ahrweiler plant klimaneutrale Zukunft bis 2045
Der Windpark zwischen Weibern und Rieden. Neun Anlagen laufen hier für den Kreis Ahrweiler.
Der Windpark zwischen Weibern und Rieden. Neun Anlagen laufen hier für den Kreis Ahrweiler.
Hans-Josef Schneider

Der Kreis Ahrweiler will bis 2030 seinen Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und Wärme und Mobilität treibhausneutral bis 2045 umgesetzt haben. Das zu erreichen ist jedoch ehrgeizig – auch wenn es sich auf dem Papier gut liest.

Lesezeit 3 Minuten
Das für den Klimaschutz und die Energiewende zuständige Klimaschutz-Team der Kreisverwaltung Ahrweiler hält an dem nach den Worten von Landrätin Cornelia Weigand „ehrgeizigen“ Ziel fest: Wie vom Kreistag im Juni 2021 beschlossen, soll der im Kreis Ahrweiler benötigte Strom bis zum Jahr 2030 „bilanziell vollständig aus regenerativen Energien“ gewonnen werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerEnergie

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