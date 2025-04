Fraktionsübergreifend hatte der Ahrweiler Kreistag nach dem Hochwasser im Januar von der Landrätin schnelles Handeln und eine Liste mit gezielten Notfallmaßnahmen gefordert. Darüber entscheidet der Kreisausschuss nun in seiner Sitzung am 7. April.

Nach dem jüngsten Hochwasser im Ahrtal am 9. Januar will der Kreis- und Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung am 7. April ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal (4. Stock) der Kreisverwaltung Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler beschließen, gezielte Notmaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. Das geht aus einer Vorlage hervor.

Damit geht die Verwaltung auf Kritik aus mehreren Fraktionen des Ausschusses und des Kreistags ein. Zunächst hatten die Freien Wähler (FWG) im Februar einen Antrag auf schnelle Umsetzung gestellt. Bei der jüngsten Kreistagssitzung Mitte M ärz hatte auch die SPD ihre Unzufriedenheit mit dem Tempo bei der Gewässerwiederherstellung und der Durchführung von Räumungsmaßnahmen der Gewässersohle der Ahr und der Uferbereiche bekundet.

Liste mit Notmaßnahmen gefordert

Der Kreistag hatte daraufhin Landrätin Cornelia Weigand aufgefordert, alles Notwendige in die Wege zu leiten, um sofortige Räumungsmaßnahmen insbesondere an den gefährdeten Stellen zu ermöglichen. So sollte der Schutz der Anwohner vor Hochwasser zeitnah erhöht werden.

Zudem hatte der Kreistag fraktionsübergreifend eine Liste mit gezielten Notmaßnahmen verlangt. Die liegt nun vor. Elf vordringliche Projekte schlägt die Kreisverwaltung zum Beschluss im Kreis- und Umweltausschuss vor. Darin ist unter anderem ein Bereich in Dernau, nördlich von Rech, aufgeführt. Hier war ein Aussiedlerhof vom Hochwasser im Januar betroffen gewesen. Dort soll ein Teil des Ahrufers abgesenkt werden.

Erste Maßnahmen bereits realisiert

Erste Maßnahmen seien bereits realisiert worden, führt die Verwaltung weiter an, so in Walporzheim unterhalb der „Katzenley“, wo Felsbrocken im Gewässer beseitigt wurden. Die Ahrsohle flächig abzusenken sei weder notwendig noch zielführend, merkt der Kreis an. Da die Ahr nach der Flutkatastrophe bereits schneller fließe, könne das auch Nachteile haben.

Dazu stehen die Vergabe von Freischneidearbeiten und Kampfmittelräumung am Gewässer auf der Tagesordnung. Die Punkte werden im öffentlichen Teil der Sitzung behandelt.