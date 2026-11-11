Stabsstelle findet gute Lösung Kreis Ahrweiler kann bei Gerätewagen viel Geld sparen Maja Wagener 11.11.2026, 05:00 Uhr

i Einsatzkräfte werden vom DRK aus der Feldküche versorgt: Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben des Landes muss der Kreis Ahrweiler einen eigenen Gerätewagen Verpflegung vorhalten. Bisher hatte er auf den des DRK im Kreis Ahrweiler zugegriffen. (Hier ein Symbolbild von der Nahe) Philipp Köhler. Philipp Köhler / DRK

Der Kreis Ahrweiler muss für den Katastrophenschutz einen Gerätewagen Verpflegung kaufen. Doch der wird vielleicht nicht so teuer wie gedacht: Die Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz hat eine Möglichkeit gefunden, einiges an Geld zu sparen.

Kaum verabschiedet, schon werden erste Maßnahmen umgesetzt: Im Rahmen des Katastrophenschutzbedarfsplans hat der Kreis- und Umweltausschuss im Kreis Ahrweiler nun einstimmig beschlossen, einen Gerätewagen Verpflegung anzuschaffen. Um Kosten einzusparen, soll zunächst ein Standard-Lkw-Fahrgestell einschließlich Aufbau gekauft werden.







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