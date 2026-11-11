Der Kreis Ahrweiler muss für den Katastrophenschutz einen Gerätewagen Verpflegung kaufen. Doch der wird vielleicht nicht so teuer wie gedacht: Die Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz hat eine Möglichkeit gefunden, einiges an Geld zu sparen.
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Kaum verabschiedet, schon werden erste Maßnahmen umgesetzt: Im Rahmen des Katastrophenschutzbedarfsplans hat der Kreis- und Umweltausschuss im Kreis Ahrweiler nun einstimmig beschlossen, einen Gerätewagen Verpflegung anzuschaffen. Um Kosten einzusparen, soll zunächst ein Standard-Lkw-Fahrgestell einschließlich Aufbau gekauft werden.