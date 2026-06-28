Grundlage für Übungen Kreis Ahrweiler hat jetzt einen Alarm- und Einsatzplan Jochen Tarrach 28.06.2026, 20:00 Uhr

i Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Ahrweiler, Frank Linnarz aus Altenahr, erläuterte dem Kreistag den neuen Plan 1.0. Jochen Tarrach

Endlich hat der Kreis Ahrweiler einen Alarm- und Einsatzplan. Dieser wurde jetzt dem Kreistag vorgelegt und inhaltlich von Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Linnarz erläutert. Das sorgt für Erleichterung bei den Fraktionen.

Zehn der 36 Landkreise in Rheinland-Pfalz konnten nach Aussage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Korden im vergangenen Jahr noch keinen umfassenden Alarm- und Einsatzplan für Unglücke und Katastrophen vorlegen. Die Anzahl hat sich nun zumindest um einen Landkreis verbessert, denn zur Kreistagssitzung am Freitag hat Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Frank Linnarz den vom Arbeitskreis Alarm- und Einsatzplanung in Verbindung mit der ...







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