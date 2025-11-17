Prominenter bei Volkstrauertag Kreis Ahrweiler gedenkt der Kriegstoten und Flutopfer Jochen Tarrach 17.11.2025, 11:16 Uhr

i Neben Landrätin Cornelia Weigand (links) sprach General a. D. Egon Ramms (Mitte) eine Gedenkrede. Mit seinen Soldaten war Oberst Christian Ziese vom ZNBw (rechts) zur Gedenkstunde gekommen. Jochen Tarrach

Anlässlich des Volkstrauertages haben sich am Sonntag rund 150 Bürger auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf versammelt. Prominenter Ehrengast war General a. D. Egon Ramms.

Vor dem derzeitigen Weltgeschehen wirkt die Aussage „Nie wieder Krieg“ als Motto fast zynisch. Aber trotzdem haben sich am Sonntag gut 150 Bürger auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf zur zentralen Gedenkveranstaltung des Kreises eingefunden, um gerade dafür einzutreten, aber auch, um der mehr als 60 Millionen Toten der Weltkriege sowie der Opfer von Gewalt und Terror zu gedenken.







