Jetpilotin gibt Impulse Kreis Ahrweiler empfängt Wirtschaft auf Burg Heppingen Maja Wagener 03.09.2026, 15:00 Uhr

i Beim Wirtschaftsempfang des Kreises Ahrweiler trafen sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Bildung auf Burg Heppingen. Martin Gausmann

Mit Burg Heppingen hat sich der Kreis Ahrweiler für den diesjährigen Wirtschaftsempfang einen besonderen Ort ausgesucht, mit Eurofighterpilotin und Reserve-Astronautin Nicola Winter eine besondere Referentin. Einen Eindruck gibt unsere Bildergalerie.

Der Jahresempfang der Wirtschaft 2026 des Kreises Ahrweiler bot einen Abend der besonderen Eindrücke. So durften viele – darunter einige Ortsansässige – zum ersten Mal einen Blick in und hinter die Burg Heppingen werfen, dem Veranstaltungsort für das diesjährige traditionelle Zusammenkommen von Vertretern aus Wirtschaft und Politik.







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