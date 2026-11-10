Erster nach neuem Landesgesetz 
Kreis Ahrweiler bei Katastrophenschutzbedarfsplan vorne
Unter Stabsstellenleitung von David Nöldeke ist der Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises Ahrweiler einer der ersten in Rhei
Unter Stabsstellenleitung von David Nöldeke ist der Katastrophenschutzbedarfsplan des Kreises Ahrweiler einer der ersten in Rheinland-Pfalz, der neue rechtliche Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz wie die novellierte Katastrophenschutzverordnung umgesetzt hat.
Archiv Maja Wagener. Maja Wagener

Endlich hat der Kreis Ahrweiler einen eigenen Katastrophenschutzbedarfsplan, den der Kreistag einstimmig beschlossen hat. Damit steht der Kreis ganz weit vorne. Denn er ist der erste im Land, der die neuen gesetzlichen Anforderungen umsetzt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Letzten werden die Ersten sein: Mit seinem Katastrophenschutzbedarfsplan ist der Kreis Ahrweiler der erste in Rheinland-Pfalz, der neue gesetzliche Regelungen des Landes wie die Katastrophenschutzverordnung umgesetzt hat. Diese war im September 2025 in Kraft getreten.
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