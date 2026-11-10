Endlich hat der Kreis Ahrweiler einen eigenen Katastrophenschutzbedarfsplan, den der Kreistag einstimmig beschlossen hat. Damit steht der Kreis ganz weit vorne. Denn er ist der erste im Land, der die neuen gesetzlichen Anforderungen umsetzt.
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Die Letzten werden die Ersten sein: Mit seinem Katastrophenschutzbedarfsplan ist der Kreis Ahrweiler der erste in Rheinland-Pfalz, der neue gesetzliche Regelungen des Landes wie die Katastrophenschutzverordnung umgesetzt hat. Diese war im September 2025 in Kraft getreten.