Wahlcheck im Kreis Ahrweiler Kreis Ahrweiler als Genuss- und Gesundheitsregion? Celina de Cuveland 02.03.2026, 20:00 Uhr

i Wie können Tourismus und Wirtschaft im Kreis vorangebracht werden? Antworten darauf haben die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Auch die Wirtschaft im Kreis Ahrweiler muss mit schwierigen Rahmenbedingungen klarkommen. Unter anderem wird zu hoher Bürokratieaufwand als Hürde genannt. Unsere Zeitung fragte die Bewerber für die Landtagswahl nach ihren „Rezepten“.

Die heimische Wirtschaft blickt gegenwärtig noch recht optimistisch in die Zukunft. Das geht zumindest aus veröffentlichten Quartalsberichten der Industrie- und Handelskammer hervor. Gleichwohl dringen aber immer wieder Kritik und Hilferufe aus der Wirtschaft an die Öffentlichkeit.







