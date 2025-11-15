Kreditverschuldung der Grafschaft steigt wieder an

Der Haushalt der Gemeinde Grafschaft für 2026 könnte der letzte ausgeglichene sein. Danach kommen auf die Bürger voraussichtlich Steuer- und Abgabenerhöhungen zu.
Der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem (CDU) hat dem Gemeinderat den Haushaltsentwurf für 2026 vorgestellt. Der geht bei einem Gesamtvolumen von 42,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt von einem Überschuss von 1,7 Millionen Euro aus. Im Finanzhaushalt hat Kämmerer Thomas Hergarten sogar einen Überschuss von 3,2 Millionen Euro geplant.