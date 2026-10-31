Leckeres für den Ahrkreis
Kreative Kürbisrezepte für Halloween und Herbstgenuss
Eine Kürbissuppe passt gut zu Halloween.
Eine Kürbissuppe passt gut zu Halloween.
Ramil Gibadullin. Ramil Gibadullin - stock.adobe.com

Herbstliche Kürbisideen, die überraschen: würzige Curry-Kürbissuppe, knusprige Kürbispommes und ein süß-salziger Flammkuchen. Perfekt, um Gemüsemuffel zu überzeugen und den Herbst zu genießen.

Lesezeit 3 Minuten
Derzeit sind Kürbisse aller Art und Größe wieder überall zu finden: orangefarbene, grünliche und sogar weiße Exemplare, große Zierkürbisse, Hokkaidokürbisse, Butternut-Kürbisse, Spaghettikürbisse oder Bischofsmützen. Zu Halloween und St. Martin werden in vielen Haushalten wieder Laternen geschnitzt, andere können von der herbstlichen Leckerei nicht genug bekommen.
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