Medizin Bad Neuenahr-Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf eröffnet Palliativeinheit Lars Tenorth 20.01.2026, 19:00 Uhr

i Chefarzt Dr. Harald Lörler, der zum Leitungsteam der Palliativeinheit am Krankenhaus Maria Hilf zählt, spricht in der Aula über die Hintergründe zur Eröffnung der Einheit. Lars Tenorth

Das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler baut die Palliativarbeit aus. Nach der Schließung des Krankenhauses in Remagen kann so in der Region eine Lücke geschlossen werden. Das wird noch nicht der letzte Schritt gewesen sein.

Wenn ein Mensch die Diagnose einer unheilbaren Erkrankung erhält, ist der Schock riesig. Es wandelt sich oft die Perspektive auf das Leben und auch auf die medizinische Betreuung. Bei der Palliativversorgung geht es statt Heilung darum, belastende Symptome zu lindern.







Artikel teilen

Artikel teilen