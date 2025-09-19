Die Wallfahrtskirche St. Apollinaris in Remagen ist ein weithin bekanntes Gotteshaus. Inzwischen sind jedoch die Kirchturmspitzen aus Gusseisen sanierungsbedürftig geworden. Dazu rückt nächste Woche schweres Gerät an.
Über die Abnahme der beiden weithin sichtbaren Türme der Remagener Apollinariskirche als Notfallmaßnahme zur Verkehrssicherung im Sommer 2024 hatte die Rhein-Zeitung bereits berichtet. Nun soll der erste große Schritt in Richtung Gesamtsanierung der gusseisernen Turmhelme vollzogen werden, wie Erhard Wacker von der Stiftung Wallfahrtskirche St.