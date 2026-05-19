Pfingstmarkt in Ahrweiler Krammarkt zieht längst nicht nur Stammkunden an Lars Tenorth 19.05.2026, 18:00 Uhr

i Gisela und Klaus Mücke (von links), die in Ahrweiler wohnen, werden immer mal wieder von ihren Freunden Georg und Liesel Höke aus Bocholt besucht. Bocholt liegt im Westmünsterland, direkt an der Grenze zum Niederrhein. Gemeinsam schlendern sie über den Pfingst-Krammarkt auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Lars Tenorth

Gürtel oder Unterwäsche: Nicht nur Stamm-, sondern auch ein paar Laufkunden finden am Dienstag, 19. Mai, den Weg zum Pfingstmarkt nach Ahrweiler – darunter ein Paar aus dem Münsterland. Der Hauptgrund für ihren Besuch im Ahrtal ist ein schöner.

Während es sich manche Besucher zur Mittagszeit am Marktplatz in der Außengastronomie gemütlich machen, schlendert der eine oder andere über den Pfingstmarkt am Dienstag, 19. Mai. Messer, Ledertaschen, Unterwäsche oder Gewürze: Der Krammarkt bietet Waren für unterschiedliche Geschmäcker.







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