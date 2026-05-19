Gürtel oder Unterwäsche: Nicht nur Stamm-, sondern auch ein paar Laufkunden finden am Dienstag, 19. Mai, den Weg zum Pfingstmarkt nach Ahrweiler – darunter ein Paar aus dem Münsterland. Der Hauptgrund für ihren Besuch im Ahrtal ist ein schöner.
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Während es sich manche Besucher zur Mittagszeit am Marktplatz in der Außengastronomie gemütlich machen, schlendert der eine oder andere über den Pfingstmarkt am Dienstag, 19. Mai. Messer, Ledertaschen, Unterwäsche oder Gewürze: Der Krammarkt bietet Waren für unterschiedliche Geschmäcker.