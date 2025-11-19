Sichtung im Wald bei Altenahr Kotprobe der „Großkatze“ wird noch untersucht 19.11.2025, 14:56 Uhr

i Eine Katze der Rasse Maine Coon ist oft größer als eine normale Hauskatze. Igor Kovalenko. picture alliance / dpa

Entpuppt sich die gesichtete Großkatze aus Kalenborn als große Hauskatze der Rasse Maine Coon? Oder war es vielleicht einfach eine Wildkatze? Die Untersuchung der Kotprobe läuft noch.

Rund um die im Wald bei Altenahr gesichtete „Großkatze“ ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Eine Nachfrage bei der Verbandsgemeinde bestätigte diesen Eindruck. Von dort hieß es nämlich, dass nach wie vor nicht aktiv nach dem katzenartigen Tier gesucht wird, das zuvor ein Jäger mit seiner Handykamera dokumentiert hatte.







