Bad Neuenahr war einst Heilbad von Weltruf. Wer sich wie ein Kurgast in der Kaiserzeit fühlen möchte, kann das erleben bei einer neuen Führung in standesgemäßer Begleitung einer Gouvernante in Bad Neuenahr. Unsere Zeitung war dabei.

Als Constanze Maywald stellt sie sich vor, die hochherrschaftlich gekleidete Dame, die Gäste am Eingang des Kurparks in Bad Neuenahr mit zierlich hingestreckter Hand begrüßt, um sie anschließend mitzunehmen auf eine Zeitreise in die Blütezeit des Heilbades. Die neue Kostümführung, die der Ahrtal-Tourismus unter dem Titel „Von Kaiserinnen und Kurschatten“ im Programm hat, bietet einen amüsanten Einblick in das gesellschaftliche Leben in der Kaiserzeit, über das die erfahrene Gästeführerin Christine Nägler viel zu erzählen weiß.

i Das Kurviertel mit dem wiederaufgebauten Steigenberger Hotel und dem Kurhaus sind Erzählstationen des Rundgangs. Beate Au

In schwarzen Taft gehüllt, schreitet Christine Nägler über den Kies im Kurpark. Die Rolle der Gouvernante, die aus dem Nähkästchen plaudert, auf Sitte und Anstand achtet, spielt sie perfekt. „Auch für mich ist das neue Format eine Premiere“, sagt sie. Bei den Uferlichter im Kurpark von Bad Neuenahr wurde im Dezember dafür geworben, und so manches Ticket landete als Weihnachtsgeschenk auf dem Gabentisch.

Ein Album mit Postkarten entführt in eine längst vergangene Welt

Wenn Constanze erzählt, lässt es die Gäste im Kurpark vergessen, dass zur aktuellen Kulisse auch eine riesige Baustelle gehört. Stattdessen heißt die Gouvernante formvollendet einen Sir Henry Cook aus New York, eine Reederfamilie aus Stockholm oder einen Kaffeeimporteur aus Bremen willkommen. Die Teilnehmer der Gästeführer dürfen sich also gleich so fühlen, als gehörten sie zur privilegierten Gesellschaft, die damals hier kurte – natürlich mit Bahn oder Kutsche angereist.

Ein nostalgisches Album, bestückt mit Postkarten aus jener Epoche, das immer wieder aufgeblättert wird, hilft natürlich dabei, sich die Welt zur Kaiserzeit in Bad Neuenahr vorzustellen, von der ja immer noch einige prächtige Gebäude zeugen, die nicht dem Abrissbagger oder der Flut zum Opfer gefallen sind. Statt booking.com hat Constanze historische Anzeigen parat, um Unterkünfte zu vermitteln. Zum Beispiel in der Villa Aurora, schon damals als Kurpension ersten Ranges angepriesen mit elegant ausgestatteten Gästezimmern für 7 bis 9 Mark pro Tag. Oder wie wär’s mit der Hotel-Pension Villa Krupp? Und das Grandhotel Flora, wo heute der Bürgermeister samt Verwaltung residiert, hat sogar einen Personenaufzug.

i Im Kurpark von Bad Neuenahr empfängt Christine Nägler ihre Gäste in der Rolle der Gourverante Constanze. Beate Au

Die frühere Trinkhalle findet Bewunderung

Bevor Georg Kreuzberg die berühmte Apollinaris-Quelle entdeckte, beherrschte Wildnis das Areal des heutigen Kurviertels. Die Geschichte, wie sich danach alles veränderte und das berühmte Heilbad entstand, gehört natürlich zur Historie, über die Gästen berichtet werden muss. Doch Constanze schafft das, ohne zu langweilen. Köstlich sind ihre Ausführungen zur Kur. Bilder von der damaligen Trinkhalle, einer wundervollen Eisenkonstruktion, werden weitergereicht und erzeugen bewundernde Kommentare. „Wie schön!“ Man erfährt von den Brunnenmädchen, die für den Ausschank des Heilwassers für die Trinkkur zuständig waren. Daneben gehören aber auch Anwendungen mit Kräutern und physikalische Behandlungen zum Kuralltag. „Vor dem Frühstück musste das Wasser schlückchenweise zu sich genommen werden, weshalb man auch herumwandelte – zum Beispiel im Seufzergarten“, so Constanze. Die Gäste staunen nicht schlecht, als sie von dem Herrn aus Appenzell erzählt, der mit seinen Kühen und Ziegen nach Bad Neuenahr kommt und die Molkekur etabliert, bei der das Heilwasser und die Milch mit einem hohen Fettgehalt von 5,4 Prozent gemischt wird. Zum Wellnesserlebnis gehören im Thermalbadehaus mit seinen 100 Behandlungszimmern auch eine Falldusche mit einem kräftigen Schwall von oben. Kneippsche Güsse werden verabreicht, oder man wird in heimischen Fango gepackt, wahlweise mit Kräuter- oder Rotweinauszügen.

Shoppen kann man in den Kurkolonnaden – zum Beispiel Kolonialwaren wie Kakao oder die berühmte Meerschaumpfeife. Beim Blick auf den Neuenahrer Berg bedauern die Gäste der Neuzeit ein bisschen, dass sie keine Droschke mehr nutzen können, die sie zu einem Restaurant Waldesruh bringt, von wo aus nicht mehr weit bis zum Gipfel war. Mobilität spielt schon damals eine Rolle. So ist Walporzheim mit der Gleislosen im 20-Minuten-Takt zu erreichen.

Auch die Geschäftswelt von früher lebt auf

„Es herrschte Goldgräberstimmung“, schildert Constanze die Stimmung von einst, bespickt mit allerlei Anekdoten, die davon handeln, wie es ist, wenn eine bis dato bäuerliche Welt auf Adel trifft. Und wer ihr durch die Lindenstraße und die Fußgängerzonen folgt, vergisst die sichtbaren Folgen der Flut in Form von Baustellen, deren Staub sich auf die Schleppe der Gouvernante legt. Beim Schlendern durch Post- und Telegrafenstraße lässt Constanze die Geschäftswelt von damals auferstehen – zum Beispiel das Feinkostgeschäft von Elisabeth Fuhrmann, das neben Rheinsalm, lebenden Hechten, Karpfen und Krebsen auch das berühmte Neuenahrer Rauchfleisch für Diabetiker und Magenkranke anbietet. Es macht deutlich, wovon Bad Neuenahr immer lebte: von den Gästen, die damals samt Anhang zur Kur oder Sommerfrische an der Ahr weilten und heute zur Reha kommen oder eine Genussregion erleben wollen.

Kostümführung im Kurpark

Die Kostümführungen finden jeden ersten und dritten Samstag in den Monaten März bis Oktober statt. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Haupteingang zum Kurpark in Bad Neuenahr. Die Führung dauert eineinhalb Stunden und kostet 13 Euro pro Person, ermäßigt 11 Euro mit Gästekarte. Kontakt: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Oberstraße 8 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 02641/91710, E-Mail: info@ahrtal.de. red