Geschäftswelt in Bad Neuenahr Kosmetiksalon Göbbel schließt nach 63 Jahren Jochen Tarrach 20.11.2025, 12:00 Uhr

i Nach 63 Jahren gibt Brigitta Göbbel den von ihrer Mutter Ursula gegründeten Kosmetiksalon in der Innenstadt von Bad Neuenahr auf. Jochen Tarrach. Lochen Tarrach

Wenn Geschäftsinhaber das Ruhestandsalter erreichen, sollte die Nachfolge geklärt sein. Es gibt aber immer mehr Fälle, wo das nicht mehr gelingt. Der Kosmetiksalon Göbbel in Bad Neuenahr ist einer davon.

1963 eröffnet, wird nun nach genau 62 Jahren Dienst am Kunden der alteingesessene Kosmetiksalon Ursula Göbbel in der Kreuzstraße 8 von Bad Neuenahr am 31. Dezember 2025 für immer schließen. „Am 19. Dezember erwarte ich meine letzten Kunden, und dann wird das Geschäft ausgeräumt, und das war es dann“, berichtet Brigitta Göbbel nicht ohne Wehmut in der Stimme.







