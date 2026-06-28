Am Freitag ist es zu einem Feldbrand bei Eckendorf gekommen, der auch von der A61 aus gut zu sehen war. Die Feuerwehren hatten mit dem Löschen einiges zu tun – und bekamen dabei Unterstützung von zwei Landwirten.
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Die Rauchschwaden zogen über die Autobahn A61, die Säule aus gelbem Rauch war weithin sichtbar: Am Freitag, 26. Juni, kam es gegen Mittag zu einem größeren Flächenbrand bei Grafschaft-Eckendorf, ganz in der Nähe des Meckenheimer Kreuzes.Dort hatte in der brütenden Mittagshitze ein Kornfeld aus noch ungeklärter Ursache Feier gefangen.