Landwirte unterstützen Wehren Kornfeld bei Eckendorf geriet in Brand Thomas Weber 28.06.2026, 13:00 Uhr

i Am Freitag, 26. Juni, kam es gegen Mittag zu einem größeren Flächenbrand bei Grafschaft-Eckendorf, ganz in der Nähe des Meckenheimer Kreuzes. Thomas Böttcher

Am Freitag ist es zu einem Feldbrand bei Eckendorf gekommen, der auch von der A61 aus gut zu sehen war. Die Feuerwehren hatten mit dem Löschen einiges zu tun – und bekamen dabei Unterstützung von zwei Landwirten.

Die Rauchschwaden zogen über die Autobahn A61, die Säule aus gelbem Rauch war weithin sichtbar: Am Freitag, 26. Juni, kam es gegen Mittag zu einem größeren Flächenbrand bei Grafschaft-Eckendorf, ganz in der Nähe des Meckenheimer Kreuzes.Dort hatte in der brütenden Mittagshitze ein Kornfeld aus noch ungeklärter Ursache Feier gefangen.







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