Erlös für den guten Zweck Konzert in Adenau begeistert mit Violinist Sahinkuye Werner Dreschers 24.03.2026, 19:00 Uhr

i Ein sehr erfolgreiches Konzert: Zu sehen sind (von links) die Musiker Karl-Heinz Lindemann, Noah Sahinkuye und Loreley Lerui Yuan. Werner Dreschers

Der 17-jährige Violinist Noah Sahinkuye imponierte dem Publikum in der Pfarrkirche von Adenau mit beeindruckender Virtuosität. Das Benefizkonzert verband klassische und filmische Werke mit einem Hilfsprojekt für Kinder in Ruanda.

Begeistert aufgenommen wurde das Konzert des Violinisten Noah Sahinkuye in der Pfarrkirche in Adenau. Der 17-Jährige aus Burgbrohl hat sich der Violine seit seinem sechsten Lebensjahr verschrieben und früh Konzertreife erlangt. Er spielt unter anderem bereits im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz.







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