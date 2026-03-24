Erlös für den guten Zweck
Konzert in Adenau begeistert mit Violinist Sahinkuye
Ein sehr erfolgreiches Konzert: Zu sehen sind (von links) die Musiker Karl-Heinz Lindemann, Noah Sahinkuye und Loreley Lerui Yua
Ein sehr erfolgreiches Konzert: Zu sehen sind (von links) die Musiker Karl-Heinz Lindemann, Noah Sahinkuye und Loreley Lerui Yuan.
Werner Dreschers

Der 17-jährige Violinist Noah Sahinkuye imponierte dem Publikum in der Pfarrkirche von Adenau mit beeindruckender Virtuosität. Das Benefizkonzert verband klassische und filmische Werke mit einem Hilfsprojekt für Kinder in Ruanda.

Lesezeit 1 Minute
Begeistert aufgenommen wurde das Konzert des Violinisten Noah Sahinkuye in der Pfarrkirche in Adenau. Der 17-Jährige aus Burgbrohl hat sich der Violine seit seinem sechsten Lebensjahr verschrieben und früh Konzertreife erlangt. Er spielt unter anderem bereits im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren