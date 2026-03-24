Der 17-jährige Violinist Noah Sahinkuye imponierte dem Publikum in der Pfarrkirche von Adenau mit beeindruckender Virtuosität. Das Benefizkonzert verband klassische und filmische Werke mit einem Hilfsprojekt für Kinder in Ruanda.
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Begeistert aufgenommen wurde das Konzert des Violinisten Noah Sahinkuye in der Pfarrkirche in Adenau. Der 17-Jährige aus Burgbrohl hat sich der Violine seit seinem sechsten Lebensjahr verschrieben und früh Konzertreife erlangt. Er spielt unter anderem bereits im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz.