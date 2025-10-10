Tourismus in Mayschoß Konzept zur Hängeseilbrücke lässt noch auf sich warten Frank Bugge 10.10.2025, 08:00 Uhr

i Der Blick von der Saffenburg wurde im Jahr 2020 als "schönste Weinsicht" prämiert. Im Hintergrund rechts das "Tempelchen", das auf Mayschoßer Gemarkung der Anschlagpunkt für die Hängeseilbrücke sein könnte. Frank Bugge

Der Mayschoßer Gemeinderat wird nicht, wie ursprünglich geplant, in seiner Oktobersitzung weiter über die geplante Hängeseilbrücke diskutieren. Eine öffentliche Präsentation mit der Möglichkeit für Nachfragen und Diskussionen soll nachgeholt werden.

Entgegen der Absicht, in der Oktobersitzung des Gemeinderates seine Ideen für den privatwirtschaftlichen Bau einer Hängeseilbrücke von der Saffenburg über die Ahr bei Mayschoß als Touristenattraktion vorzustellen, steht das Projekt von Investor Günter Eberhardt nicht auf der Tagesordnung der Sitzung am kommenden Montag, 13.







