Der Mayschoßer Gemeinderat wird nicht, wie ursprünglich geplant, in seiner Oktobersitzung weiter über die geplante Hängeseilbrücke diskutieren. Eine öffentliche Präsentation mit der Möglichkeit für Nachfragen und Diskussionen soll nachgeholt werden.
Entgegen der Absicht, in der Oktobersitzung des Gemeinderates seine Ideen für den privatwirtschaftlichen Bau einer Hängeseilbrücke von der Saffenburg über die Ahr bei Mayschoß als Touristenattraktion vorzustellen, steht das Projekt von Investor Günter Eberhardt nicht auf der Tagesordnung der Sitzung am kommenden Montag, 13.