Mit dem Fahrrad von Koblenz aus bis nach NRW pendeln können, das ist das Ziel der Landesregierung in Mainz. Die Machbarkeitsstudie liegt inzwischen vor - und die Politiker in Bad Breisig haben einiges zu diskutieren.

Es war zu Beginn des Jahrzehnts, als sich neben der Verbandsgemeinde Bad Breisig noch zwölf weitere Gebietskörperschaften entlang des Rheins zwischen Koblenz und der nördlichen Landesgrenze zusammentaten, um die Verkehrswende konkret werden zu lassen. Eine Machbarkeitsstudie für ein Fahrrad-Pendlernetz sollte erarbeitet werden. Weg vom Auto hin zum E-Bike als Verkehrsmittel lautete die Devise. Nun liegt das Ergebnis der Studie vor.

Unterführungen treiben Kosten hoch

Mit der Machbarkeitsstudie sollte eine geeignete Strecke für die Pendler-Radroute auf beiden Rheinseiten zwischen Koblenz und der Landesgrenze gefunden werden. Diese sollte eine möglichst störungsarme und umwegfreie Verbindung der teilnehmenden Partnerkommunen ermöglichen. Im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bad Breisig mahnte Bürgermeister Marcel Caspers in der jüngsten Ausschusssitzung auch vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage in Bad Breisig: „Bisher hat uns die Machbarkeitsstudie 2500 Euro gekostet, unser Anteil an den Gesamtkosten. Aber uns muss klar sein, dass wir bei der Umsetzung der Studie, also dem eigentlichen Bau, von Millionenbeträgen reden.“

Es seien zwar umfangreiche Fördermittel für ein solches Vorhaben vorgesehen, aber er habe mehr als einmal darauf hingewiesen, dass er die geplante Streckenführung mit zahlreichen Unterführungen für sehr unglücklich halte. „Im Rahmen der Sanierung der Unterführungen werden große Kosten entstehen, und mir fehlt im Moment die Fantasie, wie wir das finanzieren sollen“, so Caspers.

„Hier nur Forderungen zu stellen und dann keine Unterstützung zuzusagen, wäre in meinen Augen kontraproduktiv.“

Bürgermeister Marcel Caspers

Er sei dennoch von der Notwendigkeit einer solchen Route überzeugt. „Hier nur Forderungen zu stellen und dann keine Unterstützung zuzusagen, wäre in meinen Augen kontraproduktiv“, so der Bürgermeister.

Ausschussmitglied Michael Schäfer (CDU) wies auf die Finanzierung der vorgestellten Fernverbindung durch die kommunale Ebene hin. „Wir haben in Bund und Land eine Verkehrswende ausgerufen. Das E-Bike soll nicht mehr nur als reines Freizeitgerät gelten. Dazu werden große interkommunale Verbindungen geschaffen. Aber niemand würde doch bei Bau einer Autobahn auf die Idee kommen, die Kosten auf die Kommunen abzuwälzen. Da muss ein Umdenken erfolgen“, so Schäfer.

Hans-Josef Marx (FWG) thematisierte die erwarteten hohen Kosten für die notwendigen Sanierungen von bereits bestehenden Unterführungen. „Wir können froh sein, dass die Studie nun endlich vorliegt. Aber auf die Verbandsgemeinde Bad Breisig kämen nach diesem Konzept etwa 7,5 Millionen Euro nur für die Errichtung von sogenannten Knotenpunkten, also meist Unterführungen, zu. Das kann man dem Bürger nicht vermitteln.“

Bürgermeister ist dennoch zuversichtlich

Bürgermeister Caspers begrüßte das Konzept. Und er zeigte sich zuversichtlich, gerade an den neuralgischen Punkten in Sachen Finanzierung noch Verbesserungen zu erreichen.