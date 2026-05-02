Österreich trifft Dernau
Konzept im neuen Gasthaus „Sepp“ in Dernau kommt gut an
Franziska Schnitzler und Michael Seer haben den Schritt gewagt und aus dem ehemaligen "Zum Rebstock" ihr deutsch-österreichische
Franziska Schnitzler und Michael Seer haben den Schritt gewagt und aus dem ehemaligen "Zum Rebstock" ihr deutsch-österreichisches Gasthaus "Sepp" gemacht.
Celina de Cuveland

Franzi Schnitzler und Michael Seer setzen in ihrem neuen Gasthaus „Sepp“ in Dernau auf deutsch-österreichische Küche. Ein Konzept, das von den Gästen hervorragend angenommen wird, wie die ersten Wochen zeigen.

Lesezeit 3 Minuten
Im Weinort Dernau gibt es neben der Neueröffnung von Lea Kreuzbergs Weinbar seit einigen Wochen eine weitere Gastronomie-Neuheit: Im ehemaligen Hotel und Gasthaus „Zum Rebstock“ hat das Gasthaus „Sepp“ aufgemacht. Betreiber sind Franziska Schnitzler (31) und Michael Seer (32).

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Kreis AhrweilerGastronomie

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