Österreich trifft Dernau Konzept im neuen Gasthaus „Sepp“ in Dernau kommt gut an Celina de Cuveland 02.05.2026, 15:00 Uhr

i Franziska Schnitzler und Michael Seer haben den Schritt gewagt und aus dem ehemaligen "Zum Rebstock" ihr deutsch-österreichisches Gasthaus "Sepp" gemacht. Celina de Cuveland

Franzi Schnitzler und Michael Seer setzen in ihrem neuen Gasthaus „Sepp“ in Dernau auf deutsch-österreichische Küche. Ein Konzept, das von den Gästen hervorragend angenommen wird, wie die ersten Wochen zeigen.

Im Weinort Dernau gibt es neben der Neueröffnung von Lea Kreuzbergs Weinbar seit einigen Wochen eine weitere Gastronomie-Neuheit: Im ehemaligen Hotel und Gasthaus „Zum Rebstock“ hat das Gasthaus „Sepp“ aufgemacht. Betreiber sind Franziska Schnitzler (31) und Michael Seer (32).







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