Franzi Schnitzler und Michael Seer setzen in ihrem neuen Gasthaus „Sepp“ in Dernau auf deutsch-österreichische Küche. Ein Konzept, das von den Gästen hervorragend angenommen wird, wie die ersten Wochen zeigen.
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Im Weinort Dernau gibt es neben der Neueröffnung von Lea Kreuzbergs Weinbar seit einigen Wochen eine weitere Gastronomie-Neuheit: Im ehemaligen Hotel und Gasthaus „Zum Rebstock“ hat das Gasthaus „Sepp“ aufgemacht. Betreiber sind Franziska Schnitzler (31) und Michael Seer (32).