Freibad Remagen wird saniert Konzept für Nutzung des Unkeler Bades wird erstellt

i Während der Sanierung des Freibades Remagen sollen Schwimmkurse bald im Hallenbad Unkel möglich sein. Judith Schumacher

Die Idee für eine Nutzung des Unkeler Bades durch die Remagener Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als Ausweichquartier liegt auf dem Tisch. Doch es braucht noch ein Konzept. Dieses soll nun zeitnah erstellt werden.

Aufgrund von Abbruch- und Sanierungsarbeiten bleibt das Remagener Freizeitbad in diesem Jahr geschlossen. Doch zumindest für den Schwimmunterricht ist eine Lösung in Sicht. Kürzlich entschied der Stadtrat Remagen im Rahmen seiner Haushaltsberatungen, dass die Stadt Remagen mit der Verbandsgemeinde Unkel dahingehend zusammenarbeiten will, dass Personal des Freizeitbades Remagen an das Unkeler Hallenbad ausgeliehen werden soll.







