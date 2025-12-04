Konum Et bietet kulinarische Reise ans Schwarze Meer

Das ehemalige Restaurant Vieux Sinzig ist innen kaum wiederzuerkennen. Die Familie Akyüz hat dort ihr türkisches Lokal Konum Et eröffnet. Und schon beim Betreten des Hauses ist zu spüren: Hier wurde viel Herzblut hineingesteckt.
Ein Kaminfeuer prasselt auf zwei großen Bildschirmen an der Wand, die in warmen Tönen gehaltene Einrichtung – es wurde viel mit Holz gearbeitet – sorgt für einen echten Wohlfühleffekt: Dass das neue Restaurant Konum Et im ehemaligen Vieux Sinzig mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde, ist sofort erkennbar.