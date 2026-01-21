Wo die Verbote gelten
Konfetti im Ahrweiler Karneval: Fluch oder Segen?
Konfetti im Haar einer Person beim Auftakt der Karnevalssession in Köln. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Konfetti in diesem Jahr bei Karmevalszügen verboten.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Konfetti im Straßenkarneval: Ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich im Kreis Ahrweiler die Geister. Während in Bad Neuenahr-Ahrweiler jegliches Konfetti verboten ist, sieht es in Bad Breisig und im Brohltal anders aus.

Lesezeit 3 Minuten
Bald geht es wieder los: Die fünfte Jahreszeit blickt ihrem Höhepunkt entgegen, dem Straßenkarneval. Schon jetzt sind Stadt- und Dorfhallen jeck für zahlreiche Sitzungen geschmückt. Der Straßenkarneval schließlich wird wieder Zehntausende auf die Straßen locken, um ausgelassen zu feiern, zu schunkeln und zu bützen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

Top-News aus der Region