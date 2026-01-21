Wo die Verbote gelten Konfetti im Ahrweiler Karneval: Fluch oder Segen? Martin Ingenhoven 21.01.2026, 13:00 Uhr

i Konfetti im Haar einer Person beim Auftakt der Karnevalssession in Köln. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Konfetti in diesem Jahr bei Karmevalszügen verboten. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Konfetti im Straßenkarneval: Ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich im Kreis Ahrweiler die Geister. Während in Bad Neuenahr-Ahrweiler jegliches Konfetti verboten ist, sieht es in Bad Breisig und im Brohltal anders aus.

Bald geht es wieder los: Die fünfte Jahreszeit blickt ihrem Höhepunkt entgegen, dem Straßenkarneval. Schon jetzt sind Stadt- und Dorfhallen jeck für zahlreiche Sitzungen geschmückt. Der Straßenkarneval schließlich wird wieder Zehntausende auf die Straßen locken, um ausgelassen zu feiern, zu schunkeln und zu bützen.







Artikel teilen

Artikel teilen