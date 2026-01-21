Konfetti im Straßenkarneval: Ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich im Kreis Ahrweiler die Geister. Während in Bad Neuenahr-Ahrweiler jegliches Konfetti verboten ist, sieht es in Bad Breisig und im Brohltal anders aus.
Lesezeit 3 Minuten
Bald geht es wieder los: Die fünfte Jahreszeit blickt ihrem Höhepunkt entgegen, dem Straßenkarneval. Schon jetzt sind Stadt- und Dorfhallen jeck für zahlreiche Sitzungen geschmückt. Der Straßenkarneval schließlich wird wieder Zehntausende auf die Straßen locken, um ausgelassen zu feiern, zu schunkeln und zu bützen.