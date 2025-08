Kürzere Öffnungszeiten in Restaurants und Geschäften und dauerhaft ausgebuchte Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen: Der Fachkräftemangel macht sich im Kreis Ahrweiler vielerorts deutlich bemerkbar. Mit dem Projekt, dem Fachkräftezentrum Kreis Ahrweiler, will der Verein Zukunftsregion Ahr diesem Personalmangel entgegenwirken. Was sich hinter dem Vorhaben verbirgt, haben David Bongart, Geschäftsführer des Vereins Zukunftsregion Ahr, und Projektsachbearbeiterin Jasmin Paganetti im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.

Seit wann gibt es das Fachkräftezentrum im Kreis Ahrweiler?

David Bongart: Das Fachkräftezentrum ist aus einer Initiative nach der Flut entstanden. Die ersten Gespräche wurden Anfang 2022 geführt, konkreter wurde es ab der zweiten Jahreshälfte 2022, als sich Partner gefunden haben, die sich gemeinsam der Frage gewidmet haben: „Wie können wir die Fachkräftelücke reduzieren?“

Der Kreis Ahrweiler ist ein Pendlerkreis. Laut aktuellen Zahlen des Pendleratlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder pendeln rund 12.000 Arbeitnehmer täglich in den Kreis ein.

Bongart: Das stimmt, unsere größte Sorge war nach der Katastrophe auch, dass aufgrund der Flutschäden viele Arbeitnehmer nicht mehr in die Region einpendeln könnten. Allerdings haben wir relativ schnell erkannt, dass wir die Fachkräftelücke unabhängig von den Flutfolgen ebenso wie auch andere Regionen haben. Als Partner des Fachkräftezentrums waren daher auch von Anfang an dabei: die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter im Kreis Ahrweiler, die Dehoga, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer für den Kreis Ahrweiler und die Kreiswirtschaftsförderung.

Jasmin Paganetti: Als weiteren Partner haben wir zudem die Kreisvolkshochschule gewinnen können.

Welche Rolle spielt in diesem Gefüge der Verein Zukunftsregion Ahr?

Bongart: Wir sind der achte Partner des Fachkräftezentrums. Unter unserem Vereinsdach findet das Fachkräftezentrum statt. Das Fachkräftezentrum wird zudem vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Demografie Rheinland-Pfalz mit einer halben Personalstelle gefördert.

Was bieten Sie Unternehmen im Kreis Ahrweiler konkret an? Kümmern Sie sich etwa um die Relocation von Fachkräften aus dem Ausland?

Bongart: Wir sehen das Fachkräftezentrum als zentrale Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Relocationservice, also mit der Bereitstellung von Kontakten und Informationen dafür zu sorgen, dass sich Arbeitnehmer aus dem EU- und Nicht-EU-Ausland schnell im Kreis Ahrweiler einleben können, hier etwa eine neue Wohnung finden, die deutsche Sprache schnell erlernen können und auch Hilfestellung bei bürokratischen Vorgängen erhalten, ist in der Tat ein wichtiger Punkt von mehreren, die wir mit dem Angebot des Fachkräftezentrums abdecken möchten.

Paganetti: Allerdings möchten wir uns mit dem Angebot des Fachkräftezentrums auch an Arbeitnehmer richten, die aus anderen Regionen zu uns in den Kreis Ahrweiler kommen. Denn auch für sie ist es wichtig, zu wissen, wo etwa das für sie zuständige Bürgerbüro ist und welche Kindergärten und Schulen es vor Ort gibt. Zusätzlich schaffen wir bei Bedarf Kontakte zu Sportvereinen und Ehrenämtern, damit Neuankömmlinge schnell Anschluss in der neuen Heimat finden. Bongart: Die soziale Vernetzung vor Ort ist hier ein wichtiges Stichwort. Denn, wenn wir einen neuen Arbeitnehmer in den Kreis Ahrweiler locken können, möchten wir ihn auch so gut vernetzen und so gut verwurzeln, dass er hier seine neue Heimat findet und gar nicht mehr auf die Idee kommt, in eine andere Region abzuwandern.

Der Fach- und Arbeitskräftemangel macht der Gastronomiebranche zu schaffen. Damit sich neue Mitarbeiter im Kreis Ahrweiler schnell einleben und zu Hause fühlen können, hat das Fachkräftezentrum Kreis Ahrweiler verschiedene Strategien parat.

Das klingt nach einem sehr umfangreichen Angebot. Wie ist die Resonanz der Unternehmen aus dem Kreis auf das Fachkräftezentrum?

Bongart: Sehr gut. Wir haben das Angebot des Fachkräftezentrums im Rahmen von bislang zwei Auftaktveranstaltungen Unternehmern im Brohltal und Bad Breisig vorgestellt und sehr positives Feedback erhalten. Viele Unternehmer waren überrascht, welche Angebote es im Kreis Ahrweiler gibt. Und aus diesen ersten Veranstaltungen haben sich bereits konkrete Anfragen an das Fachkräftezentrum ergeben. So brauchte ein Gastronom Sprachkurse für neue Mitarbeiter, ein anderer Unternehmer Hilfe bei der Beschaffung von Wohnraum für neue Arbeitnehmer.

Das heißt, Sie haben als Fachkräftezentrum dann diese Sprachkurse durchgeführt und Wohnungen gesucht?

Bongart: Nein, vielmehr verstehen wir uns im Fachkräftezentrum als Vermittler. Unsere Aufgabe ist es, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Wir haben sieben tolle Partner im Boot, zu denen wir bei entsprechenden Anfragen einen Kontakt herstellen. Im konkreten Fall der Sprachkurse konnten wir in der Kreisvolkshochschule einen optimalen Anbieter ausmachen.

Paganetti: Für die Unternehmen ist diese Lösung sehr vorteilhaft, weil sie sich mit ihrem Anliegen an uns als Fachkräftezentrum und damit an eine Stelle wenden können, bei der alle Kontakte zusammenlaufen. Die Unternehmen müssen also erforderliche Informationen nicht mehr selbst recherchieren, sondern bekommen sie gebündelt samt Kontakten zu geeigneten Ansprechpartnern vom Fachkräftezentrum. Auf diese Weise lassen sich Anliegen schneller klären.

Wo besteht aktuell der größte Fachkräftebedarf?

Bongart: Das Thema Fachkräftemangel ist ein branchenübergreifendes Thema. Es gibt etwa in der Pflege, in der Gastronomie und Hotellerie einen großen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Allerdings werden auch in produzierenden Unternehmen und im Handwerk Mitarbeiter gesucht.

Welche Bemühungen gibt es aktuell, um diesen Bedarf an Arbeits- und Fachkräften im Kreis zu decken?

Paganetti: Unsere Partner haben unterschiedlichste Programme, um neue Arbeitnehmer – auch aus dem Ausland – anzuwerben. Bongart: Im Bereich der Pflege gibt es etwa Anbieter, die in Osteuropa oder im asiatischen Raum Arbeitskräfte im Rahmen spezieller Programme anwerben und auch für die Tätigkeit in Deutschland ausbilden oder vorbereiten. Im Gaststätten- und Hotelleriebereich ist die Dehoga mit einem Programm erfolgreich, bei dem in Ruanda neue Auszubildende angeworben werden. Unserer Aufgabe als Fachkräftezentrum ist es auch hier, Unternehmen, die Arbeits- und Fachkräfte suchen, mit unseren Partnern, etwa der Bundesagentur für Arbeit, der Dehoga oder der Kreiswirtschaftsförderung zusammenzubringen.

Warum sollten Fachkräfte überhaupt in den Kreis Ahrweiler kommen?

Bongart: Weil wir hier im Kreis Ahrweiler eine sehr lebenswerte Region mit einem sehr hohen Lebensstandard haben. Alle Dinge des täglichen Bedarfs sind vor Ort auf kurzem Weg erreichbar. Zusätzlich ist die Region aufgrund des hohen Freizeitwertes und der Nähe zu den Metropolen Köln und Bonn sehr attraktiv.

Der Wohnraum ist im Ahrtal seit der Flut knapp. Sehen Sie im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel auch die Politik in der Pflicht, bezahlbaren Wohnraum im Ahrtal zur Verfügung zu stellen?

Bongart: Wir denken als Verein Zukunftsregion Ahr lösungsorientiert und wollen niemandem den Schwarzen Peter zuschieben. Festzustellen ist aber, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum auch schon vor der Flut bestand und der Wohnungsmangel kein solitäres Problem des Kreises Ahrweiler, sondern ein bundesweites Problem ist. Allerdings sehen wir, dass Unternehmen im Kreis mittlerweile vermehrt selbst Initiative zeigen, um bezahlbaren Wohnraum für ihre Mitarbeiter zu schaffen.

Vergessen werden sollte in der ganzen Diskussion um das Thema bezahlbaren Wohnraum auch nicht, dass der Kreis Ahrweiler entscheidende Standortvorteile bietet. Denn während der Kitaplatz etwa in NRW Familien viel Geld kosten kann, ist er bei uns kostenfrei.

Weitere Informationen zum Fachkräftezentrum

Die nächsten Informationsveranstaltungen rund um das Angebot des Fachkräftezentrums Kreis Ahrweiler finden für interessierte Unternehmer am Donnerstag, 21. A ugust, ab 8.30 Uhr am Nürburgring Business-Center (D12) in Nürburg sowie am Montag, 1. September, ab 8.30 Uhr im „Sitzungssaal 1 des Rathauses“ in Bad Neuenahr statt. Weitere Informationen zum Fachkräftezentrum und zu den Informationsveranstaltungen gibt es unter www.zukunftsregion-ahr.de/projekte/fachkraeftezentrum-kreis-ahrweiler. red