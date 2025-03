Kreistagsmitglied Marion Morassi (Die Linke) bezeichnet die Insolvenz des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen als „alarmierendes Signal für die Gesundheitsversorgung in unserer Region“. Die Krankenhausverbund Linz/Remagen gGmbH hat am Donnerstag beim Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Auch für die Maria Stern MVZ Remagen GmbH und die HL Service-Gesellschaft Remagen wurden Eigenverwaltungsverfahren beantragt.

„Die Enttäuschung bei Beschäftigten und Patienten ist groß. Es ist höchste Zeit, dass die Politik handelt und die Probleme nicht länger ignoriert“, erklärt Morassi in ihrer Pressemitteilung. Die Linken-Politikerin fordert die Übernahme der Krankenhäuser durch die Kommunen oder die Landkreise, um die flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Die Geschäftsführung der Krankenhäuser betont, dass die Versorgung der Patienten weiterhin gewährleistet sei und sich nichts ändere. Morassi meint dazu: „Wem wollen sie das weiß machen? Jede mögliche Schließung verschlechtert selbstverständlich die Gesundheitsversorgung.“

Die Linke setzt sich für eine solidarische und gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung ein. „Wir dürfen nicht zulassen, dass wirtschaftliche Interessen über das Wohl und die Gesundheit der Menschen gestellt werden“, meint Morassi.

Vorerst läuft der Geschäftsbetrieb der Gesellschaften und die Arbeit in den beiden Krankenhäusern in Linz und Remagen uneingeschränkt weiter. Das angestoßene Schutzschirmverfahren soll eine Chance bieten, sich geordnet wirtschaftlich in Eigenverantwortung zu sanieren und langfristig zu stabilisieren. Ziel ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu sichern und die aktuelle Liquiditätslage nachhaltig zu verbessern.

Als Grund für die wirtschaftliche Krise des Verbundkrankenhauses werden die aktuellen wirtschafts- und gesundheitspolitischen Herausforderungen genannt. Dazu zählen nach Angaben der Gesellschaften neben nicht refinanzierten Tariferhöhungen und allgemeinen Teuerungen für Energie- und Sachkosten auch der Fachkräftemangel sowie steigenden Kosten für notwendige Investitionsmaßnahmen. Zusätzlich werden die wirtschaftlichen Ausfälle und der anhaltende Rückgang der Fallzahlen seit der Pandemie als Gründe genannt.

Die Zukunft des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen ist am Dienstag auch im Gesundheitsministerium in Mainz Thema. Moderiert von Staatssekretärin Nicole Steingaß, sitzen bei dem Runden Tisch der Träger, der Insolvenzverwalter sowie die Landräte Achim Hallerbach (Neuwied) und Cornelia Weigand (Ahrweiler), die Bürgermeister der Städte Linz und Remagen sowie der Verbandsgemeinde Linz zusammen.