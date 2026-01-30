Gelände des Altenheims im Auge
Kommt die Levana-Schule nach Heimersheim?
Das ehemalige Altenheim St. Vinzenz wurde samt Kapelle abgerissen.
Beatrix Stumm-Türmer. Thomas Weber

Für das Gelände des ehemaligen Seniorenheims St. Vinzenz gibt es jetzt neue Pläne. Möglicherweise könnte die Levana-Schule dort neu entstehen. Eine Lösung, die der Ortsvorsteher allerdings kritisch sieht.

Im Stadtteil Heimersheim von Bad Neuenahr-Ahrweiler war der Abrissbagger im Einsatz. Dort fielen in den vergangenen Tagen das ehemalige Seniorenheim St. Vinzenz und der benachbarte Kindergarten samt ehemaligem Pfarrheim. Letztere waren bei der Flutkatastrophe im Jahr 2021 zerstört und nicht wiederaufgebaut worden.

