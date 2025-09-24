Bekommt der Kreis Ahrweiler einen Gewässerzweckverband, um den Hochwasserschutz voranzubringen? Nun scheinen die Pläne konkret zu werden, wie Johannes Bell, Bürgermeister der VG Brohltal, in einer Ratssitzung verlauten ließ.
Lesezeit 2 Minuten
Wie geht es weiter mit dem Hochwasserschutz an der Ahr? Ein Thema, das viele Menschen in der Region umtreibt. Von 19 Staubecken im Einzugsgebiet der Ahr ist die Rede – von deren massiven Ausmaßen und ebenso gewaltigen Kosten. Bei der Frage nach der Finanzierung wurden seitens des Landkreises Rufe nach der Beteiligung von Bund und Land laut.