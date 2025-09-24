Hochwasserschutz im Kreis Kommt der Gewässerzweckverband an der Ahr? Martin Ingenhoven 24.09.2025, 06:00 Uhr

i Das Regenrückhaltebecken in Nierendorf war bei einem Unwetter vor einigen Jahren prall gefüllt. Um große Rückhaltebecken geht es auch beim Hochwasserschutz im Ahrtal. Hans-Jürgen Vollrath

Bekommt der Kreis Ahrweiler einen Gewässerzweckverband, um den Hochwasserschutz voranzubringen? Nun scheinen die Pläne konkret zu werden, wie Johannes Bell, Bürgermeister der VG Brohltal, in einer Ratssitzung verlauten ließ.

Wie geht es weiter mit dem Hochwasserschutz an der Ahr? Ein Thema, das viele Menschen in der Region umtreibt. Von 19 Staubecken im Einzugsgebiet der Ahr ist die Rede – von deren massiven Ausmaßen und ebenso gewaltigen Kosten. Bei der Frage nach der Finanzierung wurden seitens des Landkreises Rufe nach der Beteiligung von Bund und Land laut.







Artikel teilen

Artikel teilen