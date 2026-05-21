Die Vorstellung des Berichts im Umweltausschuss zur Energiewende im Kreis Ahrweiler hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Denn eigentlich weiß jeder: Es könnte so schön sein, wenn man zehn neue Windräder bauen würde. Doch so einfach ist das nicht.
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Wir müssen unbedingt etwas für den Klimaschutz tun. Insofern ist es löblich, dass es ein Klimaschutz-Team bei der Kreisverwaltung gibt, dass seine volle Aufmerksamkeit diesem Thema widmet. Aber der Bericht eben dieses Klimaschutz-Teams und dessen Vorstellung im Kreis- und Umweltausschuss liest sich doch wie ein schlechter Scherz.