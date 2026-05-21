Windkraft im Kreis Ahrweiler Kommentar zur Energiewende: Hätte, hätte, Fahrradkette Celina de Cuveland 21.05.2026, 10:30 Uhr

i RZ-Redakteurin Celina de Cuveland Jens Weber

Die Vorstellung des Berichts im Umweltausschuss zur Energiewende im Kreis Ahrweiler hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Denn eigentlich weiß jeder: Es könnte so schön sein, wenn man zehn neue Windräder bauen würde. Doch so einfach ist das nicht.

Wir müssen unbedingt etwas für den Klimaschutz tun. Insofern ist es löblich, dass es ein Klimaschutz-Team bei der Kreisverwaltung gibt, dass seine volle Aufmerksamkeit diesem Thema widmet. Aber der Bericht eben dieses Klimaschutz-Teams und dessen Vorstellung im Kreis- und Umweltausschuss liest sich doch wie ein schlechter Scherz.







Artikel teilen

Artikel teilen