Feier bei „Sprudelndes Sinzig“ Kommen Schaumpartys wieder in Mode? Celina de Cuveland 25.06.2026, 10:00 Uhr

i Menschen feiern auf dem Musikfestival „Parookaville" im Jahr 2019 eine Schaumparty. Eine solche gab es jetzt auch beim Stadtfest „Sprudelndes Sinzig". Marius Becker. picture alliance/dpa

Erlebt die Schaumparty derzeit ein Comeback? Beim Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ lockte eine solche die Feierbegeisterten an. Sind weitere Veranstaltungen dieser Art geplant? Und gibt es für Schaumpartys eigentlich spezielle Auflagen?

Wer in den 1990er- und 2000er-Jahren im richtigen Alter war, um auf Partys zu gehen, wird sie noch kennen: die Schaumparty. Jetzt tauchte sie kürzlich beim Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ wieder auf. Das Partyformat eignet sich vor allem für hohe Temperaturen, da – wie der Namen schon sagt – reichlich Schaum eingesetzt wird.







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