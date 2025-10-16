Der Trägerverein des Dorfgemeinschaftshauses Koisdorf hat einen neuen Vorstand. Das freut die Bürger, kann so doch die positive Geschichte des Orts für die Dorfgemeinschaft weitergehen.
Lesezeit 2 Minuten
Zehn Jahre ist es nun her, dass ein lang gehegter Wunsch der Koisdorfer Bürger in Erfüllung ging: ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus. Damals erwarb die Stadt die Immobilie, in der sich die örtliche Kneipe „Wendelinusstube“ mit dem großen Veranstaltungssaal befunden hatte, unter der Prämisse, dass der ehemalige Landgasthof von einem Trägerverein verwaltet und gepflegt werden soll.