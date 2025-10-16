Neuer Vorstand im Trägerverein Koisdorf setzt weiterhin aufs Dorfgemeinschaftshaus Judith Schumacher 16.10.2025, 10:00 Uhr

i Ein neuer Vorstand wurde beim Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus Wendelinus gewählt (von rechts): Beigeordneter Volker Thormann, Heinrich Klar, Ortsvorsteher Karl-Heinz Arzdorf, Susann Pohlmann, der neue Vorsitzende Markus Isenhöfer und sein Vorgänger Willi Engels, Volker Grzenia, Werner Berhausen, Holger Cohnen und Angelika Walscheid. Judith Schumacher

Der Trägerverein des Dorfgemeinschaftshauses Koisdorf hat einen neuen Vorstand. Das freut die Bürger, kann so doch die positive Geschichte des Orts für die Dorfgemeinschaft weitergehen.

Zehn Jahre ist es nun her, dass ein lang gehegter Wunsch der Koisdorfer Bürger in Erfüllung ging: ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus. Damals erwarb die Stadt die Immobilie, in der sich die örtliche Kneipe „Wendelinusstube“ mit dem großen Veranstaltungssaal befunden hatte, unter der Prämisse, dass der ehemalige Landgasthof von einem Trägerverein verwaltet und gepflegt werden soll.







Artikel teilen

Artikel teilen