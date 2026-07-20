Das Wohngebiet Siebengebirgsstraße in Koisdorf bekommt einen zweiten Treffpunkt fürs Spielen: Bürgerwünsche flossen in die Planung ein, Fördergelder machen nun den Bau möglich. Im Herbst rollen die Bagger an.
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Dank der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts, das in Koisdorf vom Ingenieurbüro Hicking begleitet wurde, konnte das Ziel erreicht werden, einen zweiten Spielplatz im Wohngebiet Siebengebirgsstraße zu errichten. Kürzlich erhielt der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Arzdorf einen entsprechenden Förderbescheid durch Staatssekretärin Vanessa Fischer.