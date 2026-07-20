Fördergelder machen es möglich Koisdorf freut sich über neuen Spielplatz im Wohngebiet Judith Schumacher 20.07.2026, 13:00 Uhr

i Der Erste Beigeordnete Hans-Werner Adams nahm aus den Händen von Staatssekretärin Vanessa Fischer den Förderbescheid entgegen. Ortsvorsteher Karl-Heinz Arzdorf, Markus Isenhöfer, Bauamtsleiter Berhard Ockenfels und Ingenierin Christiane Hicking freuen sich. Beate Isenhöfer

Das Wohngebiet Siebengebirgsstraße in Koisdorf bekommt einen zweiten Treffpunkt fürs Spielen: Bürgerwünsche flossen in die Planung ein, Fördergelder machen nun den Bau möglich. Im Herbst rollen die Bagger an.

Dank der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts, das in Koisdorf vom Ingenieurbüro Hicking begleitet wurde, konnte das Ziel erreicht werden, einen zweiten Spielplatz im Wohngebiet Siebengebirgsstraße zu errichten. Kürzlich erhielt der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Arzdorf einen entsprechenden Förderbescheid durch Staatssekretärin Vanessa Fischer.







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