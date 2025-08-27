Eine ungarische Gulaschsuppe hat wohl jeder schon mal gegessen. Aber war sie auch authentisch? Und wie sieht es mit siebenbürgischer Küche aus? Wer die mal testen oder echt ungarisch speisen möchte, hat in Adenau die Gelegenheit dazu.

Bürgerlich, aber nicht gewöhnlich – und eine Küche, in der ganz viel Herz steckt: Das hat sich Florian Mociran auf die Fahne geschrieben, als er im März vergangenen Jahres sein Restaurant in der Hauptstraße 15 in Adenau eröffnet hat. Ein Konzept, das bei seinen Gästen ankommt.

Große Auswahl an ungarischen und rumänischen Weinen

Denn der 47-Jährige, der in Rumänien in Siebenbürgen geboren ist und 25 Jahre lang in der ungarischen Hauptstadt Budapest gelebt hat, bietet in seinem „Fine & More“, was für „Lecker und mehr“ steht, sowohl ungarische als auch siebenbürgische Küche an. Begleitet wird alles mit einer großen Auswahl an ungarischen und rumänischen Weinen, damit die Gäste Gelegenheit haben, die edlen Tropfen aus den beiden Ländern kennenzulernen.

Die siebenbürgische Küche habe ungarische, österreichische und rumänischen Einflüsse, die vermischt würden, erläutert Mociran. Ein typisches Gericht aus dieser Region, das im „Fine & More“ immer auf der Karte steht, ist zum Beispiel „Mici“, rumänisches Cevapcici. Anders als in anderen Regionen des Landes oder woanders auf dem Balkan wird die saftige Fleischrolle, bestehend aus Rind, Schwein und Lamm, in Siebenbürgen mit Paprikapulver zubereitet. „Hinzu kommt noch ein besonderes Gewürz“, fügt Mociran hinzu. Als weiteres Beispiel nennt er das siebenbürgische Wildragout, das mit Trockenpflaumen gekocht wird.

i Groß ist die Auswahl an ungarischen und rumänischen Weinen im „Fine & More". Es gibt auf Wunsch aber auch edle Tropfen von der Ahr. Silke Müller

Aber auch ungarisches Schaschlik unterscheidet sich von dem, was der eine oder andere vielleicht aus einer Imbissbude kennt. Denn es wird im „Fine & More“ mit Lecso zubereitet, ein ungarisches Gericht mit Tomaten, Zwiebeln und Paprika. „Das ist ähnlich wie Ratatouille. Und darauf kommen dann die Spieße mit Fleisch“, sagt Mociran. Und zum Rinderfilet etwa gibt es ein Ragout mit Erbsen, grünen Bohnen und Champignons.

i Im März 2024 hat Florian Mociran das „Fine & More" in der Hauptstraße 15 in Adenau eröffnet. Silke Müller

Abgerundet werden die Gerichte mit Gewürzen, die allesamt aus Ungarn kommen. Und das mache den Unterschied aus, so Mociran. Er weiß: „Jedes Land hat seine eigenen Gewürze.“ Und deshalb werden diese auch direkt aus Ungarn bestellt. Frische und Qualität sind ihm sowieso besonders wichtig. Für Rumpsteak und Rinderfilet setzt er zum Beispiel auf argentinisches Fleisch. Die Speisekarte wechselt je nach Saison, etwa jeden dritten oder vierten Monat, wie Mociran sagt, hinzu kommt die Tageskarte mit weiteren Gerichten.

Ausbildung in Budapest

Der Inhaber von „Fine & More“ kennt sich in der Branche bestens aus. Seine Ausbildung hat er an der Fachhochschule für Gastronomie in Budapest gemacht. 2016 ist er nach Deutschland gekommen. Über seinen Schwager und seine Schwägerin, die ebenfalls im Kreis Ahrweiler leben, hat er eine Stelle im Hotel-Restaurant Ruland in Altenahr erhalten. Siebeneinhalb Jahre war er dort beschäftigt. „Das war mein einziger Arbeitsplatz in Deutschland, bevor ich mich selbstständig gemacht habe“, sagt Mociran.

Es waren übrigens Kollegen in Hotel-Restaurant Ruland, die ihn seinerzeit auf den Standort in Adenau mit den Worten „du musst nur aufschließen“ aufmerksam gemacht haben. Diese Chance nutzte er und machte sich selbstständig.

Kontakt und Öffnungszeiten

Das Restaurant „Fine & More“ in der Hauptstraße 15 in Adenau verfügt über 50 Plätze im Innenbereich. Auf der Terrasse gibt es 30 und im Bereich der Kegelbahn noch einmal 40 Plätze. Geöffnet ist täglich von 12 bis 23 Uhr außer dienstags. Telefonisch erreichbar ist es unter 02691/9330130. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.fineandmore.desm