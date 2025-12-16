Können Remagener Lebensretter in Unkel schwimmen?

Das Freizeitbad in Remagen wird für viele Millionen Euro saniert. Doch was wird aus der DLRG und den Schülern, die das Bad für das Schwimmen nutzen? Der Bürgermeister präsentierte im Stadtrat eine mögliche Lösung.
Die Sanierung des Freizeitbades Remagen ist für die Stadt ein Herzensprojekt und zugleich mit rund 17,8 Millionen Euro eine der bisher größten Einzelinvestitionen der Stadtgeschichte. Der Bund unterstützt das Unterfangen zwar mit 6 Millionen Euro, doch bleibt ein hoher Eigenanteil.