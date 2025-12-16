Wenn das Freizeitbad schließt Können Remagener Lebensretter in Unkel schwimmen? Judith Schumacher 16.12.2025, 16:00 Uhr

i Komplett abgerissen und neu gestaltet wird das Remagener Freizeitbad. Für die Zeit der Sanierung steht das Hallenbad in Unkel für den Schwimmunterricht zur Verfügung. Judith Schumacher

Das Freizeitbad in Remagen wird für viele Millionen Euro saniert. Doch was wird aus der DLRG und den Schülern, die das Bad für das Schwimmen nutzen? Der Bürgermeister präsentierte im Stadtrat eine mögliche Lösung.

Die Sanierung des Freizeitbades Remagen ist für die Stadt ein Herzensprojekt und zugleich mit rund 17,8 Millionen Euro eine der bisher größten Einzelinvestitionen der Stadtgeschichte. Der Bund unterstützt das Unterfangen zwar mit 6 Millionen Euro, doch bleibt ein hoher Eigenanteil.







