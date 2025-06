Dieter Zimmermann und Niklas Eudenbach heißen die neuen Schützenkönige in Ahrweiler. Zimmermann trägt nun drei Jahre lang die Königsinsignien der Ahrweiler St.-Sebastianus-Bürgerschützengesellschaft. Niklas Eudenbach wird in den kommenden zwölf Monaten oberster Repräsentant der St.-Laurentius-Junggesellen-Schützen-Gesellschaft sein.

Dieter Zimmerman ist im Kreis kein Unbekannter

So früh wie selten fielen die beiden Holzvögel in der Ahrweiler Quarzkaul im Tal hinter dem Kalvarienberg am Sonntagnachmittag. Es galt, einen strengen Zeitplan einzuhalten, um den Historischen Trinkzug am Abend pünktlich beginnen zu können. Entsprechend früh begannen die Schießwettbewerbe. Kandidaten, Vorstände und Ehrenschützen verschwanden im Schießzelt, aus dem auf die beiden Holzvögel gefeuert wurde. Es galt, den Königsvogel bis aufs Letzte zu zerlegen, Flügel, Kopf, Schwanz und schließlich den Rumpf von der Stange zu holen. Wer das letzte Stück herunterschießt, ist Schützenkönig. Das gelang bereits um 15.45 Uhr Dieter Zimmermann. Krachend machte der 52. Schuss dem Holzvogel der Bürgerschützen den Garaus. Unter tosendem Beifall wurde Zimmermann auf den Schultern der Offiziere Gregor Sebastian und Udo Willerscheid ins Festzelt getragen und von Hauptmann Jürgen Knieps proklamiert.

i Dieter Zimmermann ist Schützenkönig, auf den Schultern der Offiziere geht es zur Proklamation. Thomas Weber

Der gebürtige Ahrweiler ist 64 Jahre alt und war erst im Frühjahr nach 46-jähriger Tätigkeit in der Kreissparkasse Ahrweiler, davon 23 Jahre als deren Direktor, in den Ruhestand gegangen. Der Bürgerschützengesellschaft gehört Zimmermann seit dem Jahr 2002 an, seit 2016 ist er deren Schatzmeister und Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes sowie des Verwaltungsrats. Von seinem Vorgänger Jürgen Schmitz erhielt er Ketten und Zepter. Zimmermann war einziger Kandidat für die Position des Bürgerschützenkönigs gewesen, sein Name fiel schon Wochen vor dem Dreifaltigkeitssonntag immer wieder.

Böllerschüsse ins Ahrtal verkünden den neuen Junggesellen-Schützenkönig

Mit Nico Brenner, Niklas Eudenbach, Moritz Kelter und Lars Terporten rangen gleich vier Kandidaten um die Königswürde bei den Junggesellen-Schützen. Hier war neben der Schießkunst auch das Glück gefragt, zum richtigen Zeitpunkt am Gewehr zu stehen. Das war Niklas Eudenbach hold, der um 16.26 Uhr mit dem 58. Schuss das letzte Holzstück des Vogels von der Stange schoss. Nun war auch er neuer Schützenkönig, wurde wie zuvor Dieter Zimmermann unter viel Applaus ins Festzelt getragen und dort zur neuen Majestät proklamiert. Hauptmann Niklas Sebastian bat den scheidenden Schützenkönig Justin Büch, die Insignien der Königswürde zu übergeben, ehe eine große Schar von Gratulanten der neuen Majestät die Aufwartung machte. Derweil verkündeten Böllerschüsse ins Tal: Wir haben einen neuen Schützenkönig.

i Beim Bad in der Menge gleich nach dem Königsschuss wurde Niklas Eudenbach gefeiert. Thomas Weber

Ein ganz besonderer Moment

Was folgte, waren wohl die schönsten Minuten einer frisch gekürten Majestät, nämlich der Einzug durchs Ahrtor in die Ahrweiler Altstadt. Zu den Klängen des Chorals „Tochter Zion“ warteten hinter dem Tor Tausende von Menschen, um dem neuen König einen gebührenden Empfang zu bereiten. Den gab es zunächst für Bürgerschützenkönig Dieter Zimmermann, der strahlend durchs Tor schritt und Unmengen von Glückwünschen und Umarmungen entgegennehmen durfte.

i Ein bewegender Moment für jeden Ahrweiler Schützenkönig: Dieter Zimmermann betritt die Altstadt, wo ihm Tausende zujubeln. Thomas Weber

Eine knappe Stunde später wiederholte sich das Spektakel dann erneut. Dieses Mal kamen die Züge der Junggesellen-Schützen am Ahrtor an, durch das sich dann bei gleicher Melodie König Niklas Eudenbach den Weg durch die riesige Gratulantenschar bahnen durfte. Auch für den 27-jährigen gelernten Bauschlosser, der mit seiner Familie das Weinhaus Altenwegshof bewirtschaftet, war es ein besonderer Moment, zumal er Mitglied des Junggesellenvereins Ahrhöde Jonge ist und ihm somit ein Einzug in die Stadt durch „sein Tor“ beschert wurde.