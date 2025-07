Koblenzer Lotto-Elf spielt am 15. August in Wehr

Am Freitag, 15. August, um 19 Uhr startet auf dem vereinseigenen Rasen in Wehr ein besonderes Fußballspiel. Es ist das Spiel der Koblenzer Lotto-Elf – zum Anstoß kommen Innenminister Michael Ebling und Fußballer Stefan Bell, 1. FSV Mainz 05 und Erster Vorsitzender des FV Vilja Wehr. Das Spiel wird ein Höhepunkt des Festwochenendes zum 100-jährigen Bestehen des Fußballvereins Vilja Wehr 1925.

So läuft die Lotto-Elf zum Spiel auf

In einem Pressegespräch stellten am Montag Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt, Teammanager der Lotto-Elf, und Dariusz Wosz, ehemaliger Nationalspieler und VfL Bochum, alle Fußballlegenden vor, die als Lotto-Elf gegen die Ü40 Brohltal-Auswahl antreten. Mit von der Partie sind die Bundesliga-Größen Stephan Engels (1.FC Köln), Guido Buchwald (Weltmeister von 1990), Torwart Thomas Ernst (Co-Trainer von FC Schalke 04 U23) Markus Karl (1. FC Kaiserslautern), Collin Bell (englischer Fußballspieler und Trainer), Michael Thurk (Co-Trainer bei Mainz 05), Fritz Henning, Carsten Cullmann, Philipp Wollscheid, Anel Dzaka, Zlatibor Sasic und Thomas Zampach.

Verstärkung bekommen die Spieler von ihren Kolleginnen Anne-Katrin Westphal und Peggy Kuznik (beide SC13 Bad Neuenahr) sowie Karoline Kohr (Swift Hesperingen in Luxemburg). Das Lotto-Elf-Team trifft auf die Ü40-Brohltal-Auswahl. Und an dieser, so Geschäftsführer Hardy Scharrenbach vom FV Vilja, sind jeweils drei Spieler aus Wassenach, Niederzissen, Kempenich und Hain beteiligt. Wesentlich ist für Edgar Schmitt eins: „Wir wollen, dass Spieler und Publikum Spaß haben. Hier geht es um einen guten Zweck und nicht um die Bundesliga.“

i Legend helfen! Beim Benefizspiel auf dem Wehrer Rasen unterstützen die Lotto-Elf und die Ü40-Brohltal-Auswahl die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Eberhard Thomas Müller

Erlös geht an Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz

Der Erlös des Spiels geht an die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Ria Rühle von der Elterninitiative erzählt von dem letzten Wunsch eines Jungen, der noch einmal vor seinem Tod ans Meer wollte, von Kindern, die über einen „Avatar“, eine App, auch während der Behandlung am Schulunterricht teilnehmen, sowie von Kindern, die nach den Strapazen der Behandlung als geheilt entlassen werden und im Rahmen einer Feier eine Goldmedaille überreicht bekommen. Auch für die Elternwohnung, die während der Therapie des Kindes bereitsteht, können die Spendengelder gut gebraucht werden. „Die Diagnose Krebs stellt Familien auf den Kopf“, weiß Rühle, die ihre Tochter an den Krebs verloren hat, aus eigener Erfahrung. Um krebskranken Kindern zu helfen, können Zuschauer außerdem während des Spiels an einer Typisierung für eine Knochenmarkspende teilnehmen.

i Beim Pressegespräch mit (von links) Ralf Durben, Hardy Scharrenbach, Ria Rühle, Edgar Schmitt und Dariusz Wosz war mehr über das Festwochenende vom 15. bis 17. August zu erfahren, das am Freitag mit dem Benefizspiel der Lotto-Elf beginnt. Eberhard Thomas Müller

Und da Jugendförderung in Wehr großgeschrieben wird, bietet Dariusz Wosz, er leitet die Fußballschule des VfL Bochum, bereits am Freitagnachmittag vor dem Spiel ein Training für 30 bis 40 Kinder an. Ebenso können Kinder bis 14 Jahren am Tanzworkshop mit Nika Krosny-Wosz teilnehmen. Am Samstag, 16. August, ab 21 Uhr spielt die kölsche Partyband Die Karos. Am Sonntag, 17. August, um 11 Uhr findet im Stadion der Kommers mit Sängerin Nadja Luca statt.

Karten können an der Kasse oder im Vorverkauf erworben werden per E-Mail an hardy.scharrenbach@fv-vilja-wehr.de