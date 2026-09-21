Nach Beschwerden im Frühjahr Knigge soll allen Spaß am Weinherbst Mittelahr bringen Maja Wagener 21.09.2026, 05:00 Uhr

i So schön ist der Weinherbst Mittelahr, wie ein Foto aus den vergangenen Jahr in Dernau zeigt. Archiv Hans-Jürgen Vollrath

Wenn viele Menschen Wein genießen – wie ab dem 25. September beim Weinherbst Mittelahr – müssen Interessen von Gästen, Winzern und Anwohnern unter einen Hut gebracht werden. Die Veranstalter haben deshalb jetzt einen Weinherbst-Knigge aufgelegt.

Der Weinherbst an der Mittelahr steht in den Startlöchern: Am 25. September geht es los. Seit dem Frühjahr hat sich einiges getan: Unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge will die Zukunft Mittelahr Gäste dabei auf freundliche Weise darauf hinweisen, dass auch im Weinberg Regeln gelten.







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