Nach Beschwerden im Frühjahr
Knigge soll allen Spaß am Weinherbst Mittelahr bringen
So schön ist der Weinherbst Mittelahr, wie ein Foto aus den vergangenen Jahr in Dernau zeigt.
So schön ist der Weinherbst Mittelahr, wie ein Foto aus den vergangenen Jahr in Dernau zeigt.
Archiv Hans-Jürgen Vollrath

Wenn viele Menschen Wein genießen – wie ab dem 25. September beim Weinherbst Mittelahr – müssen Interessen von Gästen, Winzern und Anwohnern unter einen Hut gebracht werden. Die Veranstalter haben deshalb jetzt einen Weinherbst-Knigge aufgelegt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Weinherbst an der Mittelahr steht in den Startlöchern: Am 25. September geht es los. Seit dem Frühjahr hat sich einiges getan: Unter anderem mit einem Weinherbst-Knigge will die Zukunft Mittelahr Gäste dabei auf freundliche Weise darauf hinweisen, dass auch im Weinberg Regeln gelten.
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