Von Samstag bis Dienstag hat sich in Sinzig viel um die traditionelle Kirmes gedreht. Unsere Zeitung war auch bei dem von einem Feuerwerk bestimmten Schlussakkord dabei.

Mit einem Höhenfeuerwerk hat die Kirmes in Sinzig einen spektakulären Abschluss gefunden. Das Wetter bot am späten Dienstagabend perfekte Voraussetzungen, als gegen 22 Uhr bei ausreichender Dunkelheit die ersten Feuerwerksraketen über der Innenstadt explodierten und ihren leuchtenden Inhalt in riesigen, bunten Fontänen sozusagen auf die zahlreich erschienenen Kirmesgäste regnen ließen. Fasziniert richteten sich die Blicke der Staunenden gen Himmel, um keinen Feuerwerkseffekt zu verpassen.

K-Lokal 3 Sinzig Kirmes Feuerwerk Martin Gausmann Stimmungsvoll ging es zu beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig. Martin Gausmann Stimmungsvoll ging es zu beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig. Martin Gausmann Stimmungsvoll ging es zu beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig. Martin Gausmann Stimmungsvoll ging es zu beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig. Martin Gausmann Stimmungsvoll ging es zu beim Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes in Sinzig. Martin Gausmann 1 / 6

Davon abgesehen hatte die Sinziger Kirmes wieder einmal keine Wünsche offengelassen: Vom klassischen Kirmestreiben bis zum Gaudi-Wettbewerb der Ortsvorsteher samt Stadtbürgermeister, das Musikprogramm und die Verköstigung nicht zu vergessen, hat es an nichts gefehlt. Die Sinziger Kirmes ist eines der ältesten Kirchweihfeste in der Region. Im Jahre 1310 gewährte Kaiser Heinrich VII. den Bürgern das Recht, drei Tage vor und drei Tage nach Mariä Himmelfahrt einen Jahrmarkt abzuhalten.