Vorfall in VG Altenahr Kluwo entschädigt Halter nach Rissen von zwei Ziegen Judith Schumacher 25.02.2026, 12:00 Uhr

i In der VG Altenahr ist Ende Januar ein Wolfsnachweis durch das Kluwo erfolgt. Boris Roessler. picture alliance/dpa

In der VG Altenahr hat ein Wolf, der ursprünglich im Hohen Venn beheimatet war, Ende Januar zwei Ziegen gerissen. Der Halter sei inzwischen entschädigt worden, bestätigt der Großkarnivorenbeauftragte des Kreises Ahrweiler.

Nachdem es Ende Januar zu zwei Ziegenrissen im Bereich Heckenbach durch den aus Belgien eingewanderten Grauwolf GW926m (männlich) gekommen war, ist der Ziegenhalter jetzt laut dem Großkarnivorebeauftragten des Kreises Ahrweiler Jürgen Wagner durch das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) entschädigt worden.







