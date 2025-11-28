Klinikschließung in Remagen stand im Mittelpunkt

Auf Einladung der SPD im Brohltal diskutierten die Genossen mit Staatssekretärin Nicole Steingaß über die Gesundheitsreform. Dabei kam die Sprache zuvorderst auf die Klinikschließung in Remagen. Bürger kamen ebenfalls zu Wort.
Lesezeit 3 Minuten
Könnte nach der Schließung und einer Umstrukturierung das Krankenhaus Remagen als „Regio-Klinik“ ein wohnortnahes Versorgungsangebot weiterhin anbieten? Diese Idee wurde in einer von der SPD-Landtagsabgeordneten Susanne Müller (Remagen) geleiteten Veranstaltung mit gut zwei Dutzend Bürgern in der Robert-Wolf-Halle in Weibern diskutiert.