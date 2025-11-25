Schließung, dann Neustart? Klinikschließung in Remagen bedingt 118 Kündigungen Judith Schumacher 25.11.2025, 11:30 Uhr

i Das Remagener Krankenhaus Maria Stern wird geschlossen. Martin Gausmann

Die Abwicklung der Schließung der Klinik in Remagen ist in vollem Gange. Jetzt werden Kündigungen ausgesprochen und die letzten Patienten entlassen. Der Investor will indes die Immobilie übernehmen und forciert die Schließung, dann einen Neustart.

Die tragische Entwicklung hatte sich schon länger angekündigt: Nun ist das Ende des Krankenhausstandortes Remagen für die medizinische Grundversorgung und als Notfallkrankenhaus endgültig besiegelt. Der Standort wird abgewickelt, das Krankenhaus Maria Stern als Bestandteil des Verbundes mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus macht zu.







