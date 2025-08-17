Am Wochenende haben sich Mitarbeiter des insolventen Remagener Krankenhauses an die RZ gewandt – in Sorge um die Patientenversorgung. Sie sprechen von fehlendem Personal, einem defekten Informationssystem und einem Schreiben an die Geschäftsführung.

Aus dem Remagener Krankenhaus Maria Stern werden dringliche Hinweise auf Missstände an einem der beiden Standorte des insolventen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen laut. Jetzt haben sich am Wochenende Mitarbeiter an unsere Zeitung gewandt. Fehlendes Personal, eine Störung eines digitalen Informationssystems und die Ungewissheit darüber, wie es mit dem insolventen Betrieb weitergeht, führen demnach zu großen Unsicherheiten und kritischen Szenen auf den Stationen des Krankenhauses.

Nur eine Pflegekraft im Dienst auf der Intensivstation

„Umstrukturierung okay – dann aber mit offenen Karten und nicht unter diesen Umständen.“ So fasst eine Ärztin, die am Remagener Krankenhaus Maria Stern, das als Verbundkrankenhaus mit Linz im März dieses Jahres Insolvenz angemeldet hat, die aktuelle Situation zusammen. Als die Medizinerin an diesem Wochenende ihren Dienst antrat, und feststellen musste, dass es eklatante Missstände gibt, fand sie, das Maß ist voll.

Was ihrer Auffassung nach dem Fass den Boden ausschlägt, war am Wochenende folgender Umstand: „Auf der Intensivstation sind drei von insgesamt sechs Betten belegt, doch nur eine Pflegekraft ist im Dienst. Einer der Patienten ist intubiert, ein Weiterer liegt im Isolationszimmer. Das heißt, wenn die Krankenschwester gerade im Isolationszimmer ist und im Nebenzimmer etwas passiert, was beispielsweise dringend eine Reanimation nötig machen würde, könnte sie gar nicht schnell genug zu diesem Patienten, da sie sich erst von ihrem Vollschutz befreien, also aus- und umkleiden und reinigen müsste. Die Situation ist seit gestern so und soll noch bis Montag so bleiben? Das ist ein Skandal und geht nicht“, stellt die Ärztin fest. „Das ist Patienten gefährdende Pflege“, gibt ihr ein Pfleger recht.

Stromausfall führt zu dramatischen Szenen

Die Krankenschwester selbst, die an diesem Samstag auf der Intensivstation des insolventen Hauses Dienst hatte, ist aufgebracht. Denn zu der beschriebenen theoretischen Situation kamen noch andere reale Situationen hinzu. Während ihrer Schicht fiel über eine Stunde lang teilweise der Strom aus. Das Krankenhaus verfügt zwar über ein Notfall-Stromaggregat. „Doch die ganze Zeit während des Ausfalls ging sehr laut ein Alarm.“ Sie hat die Situation gefilmt, in dem Video ist der Lärm ohrenbetäubend.

„Ich habe einfach nicht gehört, dass ein Patient, der starke Schmerzen hatte und deshalb ein Medikament wollte, geklingelt hat. Wäre, wie es vorgeschrieben ist, eine zweite Pflegekraft da gewesen, hätte die das mitbekommen und ihm helfen können. So hatte es wenigstens ein junger Mann von der Technik bemerkt. Der hat uns dann auch beim Umbetten eines Patienten geholfen, denn ich und die hinzu gerufene Ärztin haben das allein einfach nicht geschafft. Der Patient war am Schluss auch recht fertig und hatte es dann Gott sei Dank mit uns bis ins Bett geschafft“, sagt die zierliche Pflegekraft.

Sie habe auch Vorgesetzte kontaktiert und über die ihrer Ansicht nach unhaltbare Situation informiert – nach ihrer Aussage ohne Erfolg. „ Außerdem musste ich jedes Mal, wenn ich mal auf die Toilette musste, oder mir das wichtige Gerät zur Blutgasmessung auf einer anderen Abteilung ausleihen musste, die zuständige Ärztin aus der Anästhesie rufen. Und wenn ich wichtige Medikamente von einer anderen Station holen muss, weil sie hier auf der Intensiv fehlen, ebenso. Das führt dann auch zur verzögerten Medikamentengabe. Oder Pausen? Wir machen keine Pausen, wir arbeiten auf der Intensiv quasi durch“, sagt sie. „Wenn in einem solchen Fall etwas passiert, dann heißt es, wir wären nicht da gewesen, und es bleibt an der Pflegekraft hängen“, äußert sich die Ärztin.

Digitales Verarbeitungssystem streikt

Seit circa drei Wochen gibt es in Maria Stern ein weiteres Problem. Das digitale Verarbeitungssystem Orbis funktioniert nicht richtig. „Das heißt, dass ich hier als Ärztin keinen schnellen Zugang auf wichtige Patientendaten wie etwa Blutwerte, ein CT- oder eine Röntgenaufnahme habe. Normalerweise dauert das maximal fünf Minuten, jetzt eine halbe bis Dreiviertelstunde – das geht so nicht“, sagt die Medizinerin.

Auch in der Notaufnahme hat eine Schwester – auf einem Messenger dokumentiert – verzweifelt ihre Not beschrieben: „Ich kann so nicht arbeiten. So kann ein Krankenhaus nicht funktionieren. Auch der Chirurg kann nichts machen. Ich habe hier Patienten, einer sterbend, einer mit Sepsis (Blutvergiftung) und Apoplex (Schlaganfall). Ich habe noch keinen Anamnesebogen ausfüllen können und noch keinen Arztkontakt setzen können.“ Die Ärztin erklärt hierzu: „Der Angestellte, der für den IT-Bereich zuständig ist, ist in Urlaub. Und die andere Angestellte, die die Zugangsdaten für das Computersystem hat, ebenfalls.“

Belegschaft hat Schreiben an Geschäftsführung verfasst

Die Belegschaft hat nun ein Schreiben, das der Rhein-Zeitung vorliegt, an den Geschäftsführer des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz Thomas Werner verfasst. Es soll dem Geschäftsführer in den kommenden Tagen vorgelegt werden. Darin bittet laut den Unterzeichnern das gesamte Team der Inneren Medizin und der Chirurgie, die über drei Wochen bestehende, mittlerweile kritisch gewordene Störung des Krankenhausinformationssystems Orbis wieder in Gang zu bringen. Aktuell sei seit einer Woche das System extrem langsam und stürze wiederholt ab, sodass eine kompetente medizinische Leistung, insbesondere in der Zentralen Notaufnahme, nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden könne. „Wenn gleichzeitig vier bis fünf schwerkranke Patienten vorstellig werden, ist eine zeitgerechte Triage (Einteilung der Dringlichkeit eines Krankheitsbildes), Untersuchung, Behandlung und vollständige Dokumentation kaum möglich. Dies führt zu gefährlichen Verzögerungen und zu einem Rückstau von Patienten in der Ambulanz“, heißt es in dem Schreiben.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Geschäftsführer am vergangenen Dienstag durch die diensthabende Chirurgin und die diensthabende Internistin, die den Missstand anzeigten, kam als Antwort, dass keine Lösung gefunden werden könnte, solange die Zugangsdaten ausschließlich bei zwei Personen lägen. Es wurde zugesagt, dass das System vorübergehend „auf die Hauptfunkleitung“ umgeschaltet wird. „Dies brachte kurzzeitig Besserung, war jedoch keine dauerhafte Lösung. Offenbar wurde nachts wieder auf die normale Leitung zurückgeschaltet, woraufhin das System erneut sehr langsam wurde – insbesondere nachmittags und nachts. Die aktuelle Situation beeinträchtigt die Arbeitsfähigkeit des gesamten Teams der Inneren Medizin und der Chirurgie erheblich und gefährdet die Versorgungsqualität der Patienten. Unter den derzeitigen Bedingungen ist eine sichere und effiziente medizinische Leistung kaum mehr möglich“, wird in dem Schreiben dringend um Abhilfe gebeten.

Viele Angestellte haben gekündigt

Zur Stimmung in der Belegschaft: „Als die Insolvenz angemeldet wurde, wurde uns gesagt, dass wir alle zwei Wochen in einer Mitarbeiterversammlung über die aktuellen Entwicklungen informiert werden, bisher gab es gerade einmal drei dieser Zusammenkünfte, und die Letzte ist Monate her. Fast alle Anästhesisten bis auf wenige haben gekündigt, auch der leitende Oberarzt der Anästhesie. Heute erfahre ich, dass auch derjenige Mitarbeiter, der die beiden Notfallambulanzen Remagen und Linz koordiniert hat, gekündigt hat. Ein echter Verlust. Viele haben bis zum letzten Punkt gewartet, doch die Unsicherheit und das Risiko, nicht zu wissen, was nun wird, hat sie zur Kündigung bewogen. Manche haben Kinder und ein Haus gebaut und wissen nicht, wie sie ihren Verpflichtungen weiter nachkommen können“, so die Ärztin.

„Ich bin schon sehr lange hier, und wir haben keine Informationen, wie es jetzt aussieht. Ich kann nicht mehr richtig schlafen“, sagt der Pfleger. Es sei zwar gesagt worden, dass die Angestellten weiter ihr Geld bekommen und niemand gekündigt wird. Aber es sei doch schlimm, so in der Luft zu hängen.

Gesicherte Informationen, wie es mit dem Krankenhaus Maria Stern weitergehen soll, gibt es noch nicht. „Es wurde nur gesagt, dass es einen Ankermieter geben werde, der vielleicht ein Reha-Zentrum in einem Teil des Gebäudes betreibt. Genaues weiß man aber nicht. Und was mit uns wird, auch nicht“, so der Pfleger. Das Schutzschirmverfahren des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, das aufgrund der Insolvenz ins Leben gerufen wurde, geht seinem Ende entgegen. Es läuft seit dem 20. März, ursprünglich hätte es am 1. Juni enden sollen, dann wurde es jedoch verlängert und endet nun voraussichtlich Ende September.

Stellungnahme der Geschäftsführung steht noch aus

Einen Tag bevor sich die Mitarbeiter des Krankenhauses Maria Stern Remagen an die Rhein-Zeitung gewandt hatten, hatte unsere Zeitung eine Anfrage an die Geschäftsführung des Verbundkrankenhauses gestellt. Um Fragen hinsichtlich des Sachstands eventueller neuer Entwicklungen zu klären und solche, wie die Belegschaft der Krankenhäuser mit dieser Situation umgeht. Eine Antwort wurde für die kommende Woche in Aussicht gestellt.