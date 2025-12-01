Kliniken sind offen für Bewerbungen aus Remagen

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen ist jetzt geschlossen. 118 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Wohin wenden sie sich jetzt? Wir haben bei Kliniken in der Region nachgefragt, ob es dort Kapazitäten für Kräfte aus Remagen gibt.

Im ehemaligen Remagener Krankenhaus Maria Stern sind zum Monatsende nach gescheiterten Insolvenzverhandlungen mit dem Investor Stephan Engels von der IPG Med endgültig die Lichter ausgegangen.

118 Mitarbeiter haben ihre Arbeit verloren, 25 davon im Franziskuskrankenhaus Linz, mit dem die Remagener Klinik im Verbund war.