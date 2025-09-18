Lösung für Verbundkrankenhaus Kliniken in Linz und Remagen wohl im Bestand gesichert Judith Schumacher 18.09.2025, 17:00 Uhr

i Sie sehen zuversichtlich einer Standortsicherung des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen entgegen. Der Vertrag mit dem neuen Betreiber für Maria Stern ist unterschriftsreif (von links): Generalbevollmächtigter Mark Boddenberg, Stiftungsgeschäftsführer André Tillmann, Geschäftsführer Thomas Werner und Mitarbeitervertreter Frank Burger. Judith Schumacher

Der Kampf um das insolvente Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist offenbar zu einem guten Ende geführt worden. An beiden Standorten kann der Klinikbetrieb fortgeführt werden, wenngleich sich im Haus Maria Stern ein Trägerwechsel anbahnt.

Eine gewisse Erleichterung und Zuversicht sind zu spüren beim Gespräch mit den Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen. Denn offenbar besteht nicht nur berechtigte Aussicht darauf, dass die Klinik Maria Stern in Remagen zum 1. November unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen