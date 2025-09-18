Der Kampf um das insolvente Verbundkrankenhaus Linz-Remagen ist offenbar zu einem guten Ende geführt worden. An beiden Standorten kann der Klinikbetrieb fortgeführt werden, wenngleich sich im Haus Maria Stern ein Trägerwechsel anbahnt.
Lesezeit 5 Minuten
Eine gewisse Erleichterung und Zuversicht sind zu spüren beim Gespräch mit den Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen. Denn offenbar besteht nicht nur berechtigte Aussicht darauf, dass die Klinik Maria Stern in Remagen zum 1. November unter neuer Trägerschaft weitergeführt wird.