KAHR 2.0 im Ahrtal Klimawandel ändert Planung – auch bei Rückhaltebecken Lars Tenorth 05.10.2026, 05:00 Uhr

i Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt KAHR werden unter anderem beim Brückenbau im Ahrtal berücksichtigt. Ende April wurde die Landgrafenbrücke in Bad Neuenahr eingehoben. Die neue Landgrafenbrücke wird nach Mängelbeseitigungen voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 für den Verkehr freigegeben. Martin Gausmann Archiv. Ahr-Foto Martin Gausmann

Beim Projekt KAHR 2.0 beschäftigt die Akteure nun etwa, wie sich der fortschreitende Klimawandel auf die Planung auswirkt und was zu berücksichtigen ist. Erkenntnisse werden nicht nur beim Brückenbau berücksichtigt. Es gibt aber Nachholbedarf.

Durch den fortschreitenden Klimawandel ist unter anderem zu erwarten, dass lokal häufiger extreme Wetterereignisse auftreten. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal war und ist dieser Faktor beim Wiederaufbau zu berücksichtigen. Die Brücken oder auch Rückhaltebecken, die aktuell geplant, bald gebaut werden oder nach der Flutkatastrophe bereits errichtet worden sind, sollen den Anforderungen des Klimawandels auf lange Zeit gerecht werden.







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